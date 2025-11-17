Szolgálaton kívüli katona gyilkolta meg élettársát Kaposváron

Kaposvár;gyilkosság;letartóztatás;

2025-11-17 13:31:00 CET

Egyik rokona is kis híján áldozatául esett a férfi tombolásának.

Egy húszas évei második felében járó szolgálaton kívüli katonát gyanúsítanak azzal a gyilkossággal, amelyet szombat este történt Kaposváron – írja egy, lapunknak is elküldött tájékoztatásában a Központi Nyomozó Főügyészség.

Mint közölték, a férfi egy kétemeletes lakóház felső szintjén veszett össze korábbi élettársával. Az alsó szinten tartózkodott a nő rokona, aki észlelte a veszekedést, ezért elindult a felső szintre. Miközben felfelé haladt, a férfi ököllel fejbe ütötte a rokont, aki az ütés következtében a lépcsőről a földre esett. A gyanúsított ezután a konyhába ment, és két konyhakést vett magához azzal a szándékkal, hogy mindkettejüket megölje. Korábbi élettársát olyan súlyosan bántalmazta, hogy a helyszínen életét vesztette. A középkorú férfi a nyakán és a fején szenvedett súlyos sérülést, jelenleg kórházban ápolják.

A nyomozó ügyészség a rendőrség bevonásával elvégezte a halaszthatatlan eljárási cselekményeket, elrendelte a férfi őrizetét, majd több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt gyanúsítottként kihallgatta. A férfi nem tett vallomást, a terhére rótt bűncselekmény büntetési tétele tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés.

Tekintettel arra, hogy a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség álláspontja szerint fennáll a szökés, az elrejtőzés és a bűnismétlés, valamint a bizonyítás megnehezítésének veszélye, az ügyészség indítványozza a gyanúsított letartóztatását.

A kényszerintézkedés elrendeléséről a Kaposvári Törvényszék Katonai Tanácsa holnap fog dönteni.