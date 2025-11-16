Menekülés közben villanyoszlopnak csapódott és meghalt egy fiatal autósofőr Budapesten

Budapest;rendőrség;halálos baleset;

2025-11-16 14:37:00 CET

A rendőrök a Kodály Köröndnél akarták megállítani az autóst, de a férfi továbbhajtott.

Villanyoszlopnak csapódott autójával és a helyszínen meghalt egy fiatal férfi a szombat éjszaka történt közlekedési balesetben az M3-as autópálya kivezető szakaszának Szerencs utcai kereszteződésében - tájékoztatott az MTI megkeresésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) vasárnap.

A tájékoztatás szerint a BRFK büntetőeljárásban vizsgálja a baleset körülményeit. Közölték, a balesetező gépjárművet a rendőrök a főváros VI. kerületében, a Kodály Köröndnél akarták intézkedés alá vonni. A gépjármű a rendőri jelzésre nem állt meg, továbbhajtott, a rendőrök a gépjárművet követték, amely a Szerencs utcai kereszteződésnél villanyoszlopnak csapódott.