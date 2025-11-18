Derűre háború

Karácsony Gergely;Orbán Viktor;népszerűség;Kovács Gergely;Magyar Péter;

2025-11-18 06:00:00 CET

Ha nem volnánk középhaladók a választási pofára esésben, akár hátra is dőlhetnénk: milyen remek kis ország ez, (maradunk itt, maradunk), kezdhetünk kicsomagolni, nem kell többé rémálmokat kergetnünk tengerjárók szeriőz rúdtáncos állásáról „ennél minden jobb” alapon. A politikusaink népszerűségi mutatói (Republikon) már-már rokonszenves közéletet sejtetnek. Karácsony Gergely a kormánnyal, a közgyűléssel, valamint az „óellenzéki” múltjával és a párbeszédes jelenlével együtt harcolva is a legnépszerűbb a palettán (58 százalék). És nem a szabad szerelem és a kultúra sokszínűségének városában, hanem a teljes népességben. Ez mégiscsak megnyugtató, tíz év kormányzati buzizás ellenére (vagy éppen amiatt) különösen. Második a listán (s egyben első az országos porondon küzdők között) Hadházy Ákos (55 százalék), aki csodaszerű állhatatossággal tárja föl az Orbán-rezsim ipari tolvajlásának penetráns ügyeit. Neki köszönhetjük, hogy Hatvanpuszta rongyrázása ráégett a pofátlanul gazdagodó fideszes gengszterekre (ez jól lemérhető a sűrűn mantrázott „mértéktartás és méltányosság” szólamon.) A politikusi népszerűség természetesen 50 százalék alatt is bőven értelmezhető, sőt, dicséretes: Kovács Gergely (Kutyapárt) például visszafogott ismertség és kerületi lokalitás mellett mondhatja el magáról, hogy a magyarok 34 százaléka kedveli a civil kurázsit éltető, szolidáris és emberi cselekvést.

A nagy kérdés Orbán Viktor (23 százalék) és Magyar Péter (50 százalék) eredménye. A további számok alapján a megbonthatatlan Putyin-patrónus kétharmaddal kormányoz, miközben az emberek kétharmada masszívan elutasítja. Ebből sok minden következne egy szabad ország egyenlő feltételeket biztosító választásán, de a kormány elkergetése egy tompa tárggyal bizonyosan benne volna az első három okozatban. De hogy mit okoz még öt hónap rettegés, amikor percenként jön szembe az ukrán fronton koporsóba került magyar fiatalok és a templomok helyén épült mecsetek rémképe (fegyverropogás, müezzin, terroristamigráns), az nem sok, csak egyetlen kérdés. Egy mind fölött.