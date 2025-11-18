nyugdíj;

2025-11-18 06:00:00 CET

A 14. havi nyugdíj bevezetése gazdaságilag megalapozott, jó döntés, amelyet a baloldal ellenében is meg kell csinálni, a Tisza meg a DK viszont nem támogatja a 14. havi nyugdíjat, ők át akarják alakítani a nyugdíjrendszert. A baloldali pártok baloldali gazdaságpolitikát folytatnak, inkább az adóemelést és a Brüsszeltől való függést támogatják. A másik oldalon pedig van egy nemzeti kormány.

Erről beszélt nemrég Orbán Viktor miniszterelnök, és a témát azóta sem ereszti el. A szakmának, vagy akár a józan észnek itt már nem jut hely. Magasabb fokozatba kapcsolt a csúsztatás, az érzelmekre hatás és a tényekkel szembemenő érvelés. A hazugságra épülő kormánypropaganda mindent eláraszt. Már az is ordas nagy félrevezetés volt, amikor Orbánék azt állították „Brüsszel el akarja venni a 13. havi nyugdíjat.” Erről ugyanis szó nem volt. Brüsszelnek – nevetséges egy várost így megszemélyesíteni – nincs köze a társadalombiztosítási nyugdíj-ügyhöz, a nyugdíjrendszer ugyanis nemzeti hatáskör, egyébként pedig nem az idős-, hanem generációkat érintő téma, a gyerekeké, fiataloké, a középkorúaké.

De nézzük, mi is történik most. A Fidesz-kormány bejelentette: 2026 elején – éppen a választások előtt - a 13. havi nyugdíjjal együtt jön a 14. egynegyede is. Csakhogy a 13., és a 14. havi nyugdíjnak a nyugdíjrendszerhez az égvilágon semmi köze. Mindkettő egy "extra plusz juttatás", amely adható, és bármikor elvehető. Lehet hitelből finanszírozni, és kényszerhelyzetbe hozni vele a következő kormányt.

Gazdaságilag pedig semmi alapja nincs a bevezetésének, hiszen a költségvetés hiánya erre finoman szólva sem ad okot. Jó döntésnek sem lehet nevezni, mert ugyan lehetett volna akár jót is tenni vele, de nem ez történt. Elfogadható lépés lett volna a differenciálás úgy, hogy csak az átlagnyugdíjat meg nem meghaladó ellátásban részesülők kapják meg. Ez talán egy szakmailag és társadalmilag is támogatott lett volna, hiszen sok, nagyon sok idős ember él szegénységben. Ha kizárólag ők kapnak plusz támogatást, talán nem süllyedt volna tovább a szakadék sem az aktív korúak és a nyugdíjasok között.

Nem szeretünk erről beszélni, de sok fiatal nem tudja megbocsátani, hogy Orbánt és pártját sok idős ember vakon támogatja. Boldogok, mert Orbán Viktor azt mondta, és méla undorral, utálattal beszélnek azokról, akik nem bálványukat akarják jövőre a miniszterelnöki székben látni.

Orbán pedig további dicsőségre vágyik, közben az ellenzéket pedig tapossa.

Már-már bűnnek tartja, hogy a TISZA és a DK át akarja alakítani a nyugdíjrendszert.

Az igazság ezzel szemben az, hogy a két ellenzéki párt csak azt tenné meg, ami a 15 éve regnáló kormány feladata lett volna. Régi adósságot törlesztene, tompítaná azt a káoszt amit a Fidesz teremtett. Mindketten a szegényeket segítenék a Tisza megemelné az ellátásukat. A DK favorizálja svájci indexálást. Ezek egyike sem a rendszer átalakítása, csak a jelenlegi korrigálása azért, hogy az időseknek ne csak az választás évében legyen méltó életük. És pont ez az, ami a Fideszt teljesen hidegen hagyja.