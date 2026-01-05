sajtótájékoztató;

2026-01-05 12:25:00 CET

A hvg.hu a gazdasági növekedések elmaradásáról kérdez, illetve, hogy mi volt az a nagy meglepetés 2025-re, amit a miniszterelnök annak idején ígért. A miniszterelnök elmondta, hogy tucatnyi olyan intézkedést hoztak, ami máshol szerinte elképzelhetetlen, ilyen a 14. havi nyugdíj, a minimálbér-emelés, és a többi

A gazdasági növekedés elmaradása miatt némi álszentséggel a kormányfő ismét az orosz-ukrán háborúra mutogatott, szerinte az gátolja a növekedést. Köszönetet mondott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának, valamint a szakszervezeteknek a bérügyi megállapodásokért. Az, hogy alacsony növekedés mellett képesek ilyenekre, szerinte erőt mutat, még ha el is ismerte, hogy ez főként nem a kormány érdeme.