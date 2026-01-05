Magyar Péter bejelentette, a Tisza Párt 2,5 millió forintban maximalizálná a miniszterelnöki fizetést

Orbán Viktor;fizetés;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-01-05 10:38:00 CET

A politikus ezt azzal kapcsolatban közölte, hogy kiderült, Orbán Viktor havi nyolcmilliót is kereshet, ha miniszterelnök marad a 2026-os választás után.

Orbán Viktor 8 millió forintra emelte a saját havi fizetését. A Tisza májustól 2,5 millió forintban maximalizálja a miniszterelnöki fizetést – közölte Magyar Péter a Facebook-oldalán.

A Tisza Párt elnöke bejegyzésével arra reagált, hogy a hvg.hu hétfő reggeli cikkében kiemelte, az átlagos munkavállalókhoz képest jóval nagyobb fizetésemelést kapnak majd az országgyűlési képviselők, márciustól 180 ezer forinttal nőhet majd a mandátummal rendelkező politikusok havi juttatása. Orbán Viktor miniszterelnök jövő évi fizetése nagyban függ majd attól, hogy nyer-e a Fidesz az áprilisi választáson. A miniszterelnöki bér júliustól júliusig érvényes, azaz az arra vonatkozó növekedést csak akkor veheti kézhez, ha továbbra is kormányfő marad. A miniszterelnöki pozícióért a házelnökével azonos juttatás jár, azaz 5,89 millió forint a havi összeg, ami kiegészül a képviselői alapbérrel, 2,18 millió forinttal. Ennek megfelelően ha a Fidesz nyer, és Orbán Viktor ismét kormányt alakíthat, akkor a fizetése összesen 666 ezer forinttal nőhet, és meghaladhatja a bruttó nyolcmillió forintot. Ekkora béremelésre a magyar munkavállalók biztosan nem számíthatnak: a jövő évre várható átlagos növekmény nagyjából 9,5 százalékos lehet, ami körülbelül bruttó 70 ezer forintnak felel meg.