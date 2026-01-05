Orbán Viktor szerint lehet, hogy a számok nem javultak, de az nem jelenti, hogy nincs eredmény

sajtótájékoztató;

2026-01-05 13:21:00 CET

Az Inforádió a stagnáló termékenységi rátáról és a továbbra is alacsony születési számokról kérdez. Orbán Viktor válaszában elmondta, a kormány családpolitikájának a célja, hogy azok, akik gyermeknevelésre adják a fejüket, azoknak az életminősége ne legyen rosszabb, mint azoké, akik nem vállalnak gyereket. Ezen a ponton ismét felidézte az eddig megtett kormányzati intézkedéseket.

A több gyermek születésénél biológiai korlátok vannak, a biológiai törvényekkel a kormány sem tud mit kezdeni - fejtegette a miniszterelnök, hozzátéve, be kell látni, hogy a pénz ehhez önmagában kevés. A kormány szabályokat tud alkotni, illetve ösztönözni tud, de ennél többet nem. – Az én házam az én váram gondolat Magyarországon nagyon erős, az emberek nem szeretik, ha belebeszélnek az életükbe. A miniszterelnök szerint olyanok is vannak, akik szerint ha a kormány támogatja a gyereknevelést, az azt jelenti, hogy nem támogatják azokat, akik meg nem nevelnek gyereket. Ezért a kormánynak mérlegelnie kell, hogy a kultúránk mit enged meg és mit nem. Szabályozás, empátia, gondoskodás, együttérzés, pénzügyi támogatás, ezt tudják adni - magyarázta a kormányfő.

Orbán Viktor arról is beszélt még, hogy lehet, hogy a számok nem javultak, de az nem jelenti, hogy nincs eredmény, mert ha nincsenek az intézkedések, akkor még rosszabb lenne a helyzet. – Az, hogy nem sikerül javítanunk a demográfiai helyzeten, az azt is jelenti, hogy a romlását viszont tudtuk fékezni - fogalmazott a kormányfő, hozzátéve, a kormány úgy számol, hogy ha a kormányzati intézkedések nincsenek, úgy 200 ezer gyerekkel kevesebb lenne Magyarországon.