kormányinfó;

2026-01-08 12:04:00 CET

Mennyire tartja indokoltnak a generációváltást? - kérdezte a Blikk. Budapest nehezebb közeg a kormánypártoknak - mondta Gulyás Gergely. Hozzátette, miután a fővárosban vesztes jelöltjeik voltak, ott a cserearány nyilván magasabb, mint Budapesten kívül, ahol majdnem minden jelöltjük nyert. Meglátják majd, az új jelöltek hogy teljesítenek, a jelöltek többsége valóban fiatalabb, bíznak abban, hogy nagyobb arányban ki fogják érdemelni a fővárosiak bizalmát.

Tervben van Donald Trump magyarországi látogatása? Ha Donald Trump Magyarországra jön, azt hivatalosan be fogják jelenteni.