kormányinfó;

Budapest nehezebb közeg

Mennyire tartja indokoltnak a generációváltást? - kérdezte a Blikk. Budapest nehezebb közeg a kormánypártoknak - mondta Gulyás Gergely. Hozzátette, miután a fővárosban vesztes jelöltjeik voltak, ott a cserearány nyilván magasabb, mint Budapesten kívül, ahol majdnem minden jelöltjük nyert. Meglátják majd, az új jelöltek hogy teljesítenek, a jelöltek többsége valóban fiatalabb, bíznak abban, hogy nagyobb arányban ki fogják érdemelni a fővárosiak bizalmát.

Tervben van Donald Trump magyarországi látogatása? Ha Donald Trump Magyarországra jön, azt hivatalosan be fogják jelenteni. 

A megalapozott gyanú szerint a volt polgármester pályázat benyújtásával úgy próbált meg 2018 és 2023 között 63,8 millió forint uniós és hazai költségvetési támogatáshoz jutni, hogy valótlan adatokat tartalmazó okiratokat nyújtott be, amivel megtévesztette az ellenőrző hatóságot.