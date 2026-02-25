Élet a jég hátán

2026-02-25 06:00:00 CET

A világ legnagyobb szigetén a színes házak, a fjordok között sodródó jégtáblák és a gleccserek látványa első pillantásra mély nyugalmat áraszt. A grönlandi mindennapok azonban a túlélésről, a vadászatról és a folyamatos alkalmazkodásról szólnak.

Kondor Bence képei egy olyan közösség életébe engednek betekintést, amely nagyjából ötezer éve együtt él a zord, monumentális természettel – egy jég borította világgal, amely törékenyebb, mint amilyennek kívülről látszik.