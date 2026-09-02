Grönland sorsa még mindig kétséges, az őslakók minden létező nagyhatalomnak beintenének

Nem sokat hallottunk Grönlandról, mielőtt Donald Trump második elnöksége elején bejelentette, hogy az Egyesült Államok kész „elfoglalni” a világ legnagyobb szigetét, amely szerinte attól nem lesz a dánoké, hogy ötszáz éve kikötöttek ott egy hajóval (sic!). Még pár napja is utalt rá, hogy azért romlott meg az Egyesült Államok viszonya a NATO-val, mert „nem adták oda neki” Grönlandot. Emlékezetes jelenet, ahogy rajta nevet Mette Frederiksen dán miniszterelnök és a fél dán parlament, de talán csak az iráni háború kitörése mentette meg (ideiglenesen) a szigetet attól, hogy az Egyesült Államok 51. tagállama legyen. Papp Zsanett Gréta klíma- és energiapolitikai elemző, az észak-sarkvidék geopolitikai szakértője 2023-ban a grönlandi Ilisimatusarfik egyetem vendégkutatójaként hosszabb időt töltött a szigeten. Ezalatt mélyebben megismerte az ország működését, politikai és társadalmi helyzetét.