A Spitzbergák talán az egyik legkülönlegesebb sarka a földnek. A legészakibb lakott település, Longyearbyen is itt található alig 1500 lakosával. Mindössze egy Budapest–Koppenhága távolságra járunk az Északi-sarktól.
Nem sokat hallottunk Grönlandról, mielőtt Donald Trump második elnöksége elején bejelentette, hogy az Egyesült Államok kész „elfoglalni” a világ legnagyobb szigetét, amely szerinte attól nem lesz a dánoké, hogy ötszáz éve kikötöttek ott egy hajóval (sic!). Még pár napja is utalt rá, hogy azért romlott meg az Egyesült Államok viszonya a NATO-val, mert „nem adták oda neki” Grönlandot. Emlékezetes jelenet, ahogy rajta nevet Mette Frederiksen dán miniszterelnök és a fél dán parlament, de talán csak az iráni háború kitörése mentette meg (ideiglenesen) a szigetet attól, hogy az Egyesült Államok 51. tagállama legyen. Papp Zsanett Gréta klíma- és energiapolitikai elemző, az észak-sarkvidék geopolitikai szakértője 2023-ban a grönlandi Ilisimatusarfik egyetem vendégkutatójaként hosszabb időt töltött a szigeten. Ezalatt mélyebben megismerte az ország működését, politikai és társadalmi helyzetét.
Grönland az utóbbi hónapokban érdekes okokból került a médiába: Donald Trump ugyanis arról beszélt, hogy az Egyesült Államok kész lenne „megvásárolni” a Dán Királysághoz tartozó autonóm területet, ami diplomáciai feszültséget is okozott. Bár egyes grönlandiak szimpátiával tekintenek az amerikai katonai jelenlétre, és vannak, akik szerint az amerikaiak többet segítettek nekik, mint a dánok, a sziget aligha lesz az Egyesült Államok 51. tagállama.