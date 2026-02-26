Ír levelet Vlagyimir Putyinnak is Orbán Viktor?

kormányinfó;

2026-02-26 11:01:00 CET

Az ATV kezdte ezzel a kérdéseit, válaszul Gulyás Gergely közölte, igaz, hogy ha nem lenne háború, akkor ez a helyzet nem állt volna elő. Azonban megismételte, ha az ukrán elnök most úgy döntene, befejezik a Barátság kőolajvezeték elzárását, megindulhatna a szállítás.

Közölte azt is, bármiről szívesen tárgyalnak az ukránokkal, de objektív ismereteik vannak azzal kapcsolatban, hogy nincs akadálya a vezeték megnyitásának. Minden tárgyalásra nyitottak, ha annak van értelme. Szerinte Ukrajna a magyar békepárti álláspontot akarja szankcionálni. Az amerikai kormányt is tájékoztatták a helyzetről, egyébként vannak kétségei arról, Volodimir Zelenszkij mennyire hallgat az amerikai elnökre.

Azt, hogy Orbán Viktor elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését, és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében drón-repülési tilalomról döntött, logikus, a jelenlegi helyzetben megalapozott és indokolt intézkedésnek nevezte. Szerinte ez senkiben nem kelt félelmet, inkább biztonságérzetet növel.

Arról minősített adatokra hivatkozva nem árult el részleteket, hogy a NATO is megerősítette-e a lehetséges ukrán akciókról szóló információkat.