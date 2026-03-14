Tatár Sándor: Lejárt...

Hirtelenebb’ tűnjetek el,
mint ahogy erdőben a vadnyom.
Rátok már nincs „Mene tekel…”,
s nincs itt a földön pardon.
Hisz „kábé” mindent tönkretettetek:
pár száz vadászó, de ájtatos elvtárs,
harács-vagyon nő, mint a pöffeteg
– úgy mustrál Európa, mint a leprást.
Kisemmizés és gyűlölet-
szítás – ebben bajnokok vagytok.
Csak szül-szül a hitványság bűnöket,
de uralmatok eddig tartott.
Álkereszténység, műmagyarság
alamizsnátok a jövő helyett.
Ha irigy erők szorongatnák,
ki kérne ilyen őrhelyet?
Közvélemény-lakájotok
mit böffen, ócska maszlag.
Képzel szemünkre hályogot
(Mért néz együgyű fasznak?!)
Tűnt ifjúságunk száraz ág –
nektek jövőnk is annyit ér:
mostohakézben árvaság.
Elég volt, „pajtik”. Majd az Úr ítél.