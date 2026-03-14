Tatár Sándor: Lejárt...

politika;választás;vers;

2026-03-14 08:00:00 CET

Kánaán? Majd, majd… Legelőbb kapjunk már egy kis levegőt!

Hirtelenebb’ tűnjetek el,

mint ahogy erdőben a vadnyom.

Rátok már nincs „Mene tekel…”,

s nincs itt a földön pardon.

Hisz „kábé” mindent tönkretettetek:

pár száz vadászó, de ájtatos elvtárs,

harács-vagyon nő, mint a pöffeteg

– úgy mustrál Európa, mint a leprást.



Kisemmizés és gyűlölet-

szítás – ebben bajnokok vagytok.

Csak szül-szül a hitványság bűnöket,

de uralmatok eddig tartott.



Álkereszténység, műmagyarság

alamizsnátok a jövő helyett.

Ha irigy erők szorongatnák,

ki kérne ilyen őrhelyet?



Közvélemény-lakájotok

mit böffen, ócska maszlag.

Képzel szemünkre hályogot

(Mért néz együgyű fasznak?!)



Tűnt ifjúságunk száraz ág –

nektek jövőnk is annyit ér:

mostohakézben árvaság.

Elég volt, „pajtik”. Majd az Úr ítél.