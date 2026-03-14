Murányi Zita versei

2026-03-14 08:00:00 CET

magamutogatás; csipke; ufó

magamutogatás

Az asztalon hagyott könyvbe csak beleolvasok.

Egy zöld manóról szól a monológ, aki halhatatlan

és ragyogóan táncol. A jazzlemezek a kedvencei.

Pörgés közben nem fog lemerevedni soha

nem fárad el. A legszebb lány is beleszeret.

Igazából egy groteszk kis lény

egy ember, csak elvarázsolták. Direkt ennél hagytad nyitva.

Tegnap azt mondtad, nem fogsz megváltozni, a tánc

sem az erősséged. Aztán hajnalig táncoltunk és összeért az

auránk. Azt mondtad, a tánc magamutogatás.

Én tudtam, a szexhez, a felszabadultsághoz van köze és

hogy a benned lakó zöld manó

lábait valaki összekötözte.

csipke

csak mész tovább viszed a súlyát

az elmúlás nem kopogtat rád töri az ajtót

nem tudod miért maradtunk halandók

és hol a ruhád amit anyád kiturkált

múlt hónapban azt a kis feketét

amin a mellénél futó csipkebetét

elsőre kicsit közönségesnek tűnt

nem sejtetted hogy jön egy temetés

hogy a cipőd sarka az utolsó

pillanatban lépcsőn lefelé

pedig ha valaki megérdemelné

de senkinek se kéne kitörnie a nyakát

aztán esett a hó és a nagykabát

eltakarta a ruhán a csipkeberakást.

ufó

este mint foszló szakadt dunyha zuhant

ránk a havazás pillangó súlya kis esti

haláltusa a füstölgő kandeláberek fényében

köröztek olvadó gyöngyszemek nem

örültél a földet érésnek a becsapódás lehetne

sokkal ünnepélyesebb a macskák a szomszéd háztetőkről

lesték ezt a sok istenmaréknyi szabadesést

gondoltam holnapra derékig ér de lassan széthordja

talpunk egy ember nagyságú folt a ház előtt

vagy szétlapított ufó árnyéka hogy tudlak olyanhoz

hasonlítani ami nem létezik vékonyabb mint az

istenhit most is távolodsz az éjszakára gondolok

a hold reggelre fehérre mázolódott

nem nyelte el az égbolt elfelé menet hiányodhoz

vágjam-e az égen felejtett hógolyót.