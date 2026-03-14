Benkő Imola Orsolya: Nem kerül felszínre már

2026-03-14 08:00:00 CET

Az Öregnek kellett volna elmesélni pont

Az Öregnek, akivel a fiúk horgászni jártak,

aki miatt órákat ültek a bot mögött,

mert a történeteiben és a csendjében

úgy merültek el, mint csali a vízben,

engedtek a víz sodrásának, ahogy az éveknek,

a tanácsainak és dünnyögésének, pedig nem

volt az apjuk, mégis többet jelentett

bármelyikük apjánál

A Tisza-tón, tavon, a csónakban történt,

vagy nem is, a víz felszínén, azaz a víz alatt is,

de hát nem mesélte el az Öreg, így minden

szó szétgurul, picsába a szavakkal, leperegnek

ahogy a vízhatlan esőkabátról a cseppek,

úgy történhetett, ahogy a fiúk mesélték pont



Ebben a történetben, csak vesszők vannak,

nincsenek pontok,

hogyne lennének, mondják a fiúk,

ők például nagyon biztos pontok voltak

az Öregnek, aki azon az estén a tó közepén

váratlanul felállt a csónakban, nem is értették,

talán pisilnie kell, gondolták a fiúk,

hárman gondolták ugyanazt,

micsoda ritmus, micsoda feszesség,

a damilok csillogása a naplementében,

matatás a cipzár fölött, ügyetlenkedés,

vízsugár nélkül, pár csepp hangja



Az Öregnek kellett volna elmesélni,

pontról pontra, mit pontról pontra,

cseppről cseppre nevetnek a fiúk,

de ő némán állt a csónakban,

imbolygott, talán az elfogyasztott sörök,

talán a víz hullámzása, talán csak kibillent

Nem billenhetett, borult, helyesbítenek a fiúk,

azaz borult volna, de a Szentlélek

vagy a fiúk sóhajai megállították

Szelíd balatoni jelenet is lehetne,

ha nem a Tisza-tón, tavon történt volna,

vadvíz, felveri a hínár,

elnyelt sikolyok hullámoznak az éjszakában



Hol vannak a történet biztos pontjai,

kérdezné az Öreg,

ki dönti el mi a biztos, a folyton örvénylő időben,

a bizonytalan tekergés az egyetlen kapaszkodó,

mi vagyunk a biztos pont,

üvölti a három fiú kórusban,

pocsék magyarázat az ingoványban



Billegett az Öreg, teste a csónakban,

árnyéka a víz fölött

Becsapódott, az ajtót csapja be így a huzat,

csattant a test a vízen, süllyedt,

hínárok támadása a kapálózó lábak után

Az Öregnek kellett volna,

de ő hallgatott, némán tátogott,

így tátognak a halak pikkelyezés előtt,

a három fiú kapkodása a hideg ködben,

üres marokkal többet lehet fogni,

a szavak lepörögtek a csónak oldalán,

szétfolytak a vízben



A pontok billegtek, káromkodva táncoltak,

hárman háromfelé,

majd összeálltak, duzzadó izmok lánca,

húzták az Öreget, kifeszültek, mint a damil,

de ebben az erőlködésben szétfoszlott,

a vízbe borulás oka és miértje,

az éjszaka nagyra nyíló állkapcsa elnyelte

a csattanás hangját,

a jéghideg merülést,

a buborékokat a víz felszínén,

feloldódtak, mint az etetőtáp



Később az Öreg a bárkapadlón pihegett,

húzta a vizes ruha, reszkető

csontkupac a holdfényben,

csak a kapaszkodása súlytalan,

a szavakba kapaszkodása,

hogy ne szökjenek ki a száján

A fiúk egyetlen kérdésére

sem válaszolt azon az estén,

összeszorított szájjal didergett,

mélyült körülötte a csend,

majd az évek alatt

eltűnt benne az Öreg végleg



Fekete lyuk maradt a fiúkban utána,

azóta visszhangozzák történeteit,

csak arról az egyről,

a vízbe borulásról,

nem tudnak semmit, pedig ott voltak,

szavak maradtak helyette, kapaszkodás