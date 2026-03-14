Antonelli indul a pole pozícióból Sanghajban

Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője szerezte meg az első rajtkockát a Forma-1-es Kínai Nagydíj szombati időmérő edzésén, így a vasárnapi futamon ő startolhat majd az élről.

A 19 éves pilótának ez pályafutása első pole pozíciója, amellyel az F1 történetének legfiatalabb időmérős győztese lett. Az eddigi rekordot a négyszeres világbajnok német Sebastian Vettel tartotta.

Antonelli mögött csapattársa, az egy héttel ezelőtti idénynyitó Ausztrál Nagydíjon és a szombaton rendezett kínai sprintfutamon is győztes brit George Russell végzett a második helyen, a harmadik rajtkockát pedig a hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton, a Ferrari brit pilótája szerezte meg. Russellnek műszaki gondja volt a pole pozícióról döntő harmadik szakaszban, így riválisaival ellentétben csak egy gyors kört tudott teljesíteni.

Hamilton mellől a másik Ferrarival a monacói Charles Leclerc rajtolhat, a harmadik sort pedig a vb-címvédő McLaren foglalja el: az ausztrál Oscar Piastri ötödik, a világbajnok brit Lando Norris pedig hatodik lett az időmérőn. A négyszeres vb-győztes Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője a nyolcadik pozícióból startolhat.

Az 56 körös Kínai Nagydíj vasárnap 8 órakor kezdődik Sanghajban.

A teljes rajtsorrend

1. sor:

Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)

George Russell (brit, Mercedes)

2. sor:

Lewis Hamilton (brit, Ferrari)

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

3. sor:

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

Lando Norris (brit, McLaren)

4. sor:

Pierre Gasly (francia, Alpine)

Max Verstappen (holland, Red Bull)

5. sor:

Isack Hadjar (francia, Red Bull)

Oliver Bearman (brit, Haas)

6. sor:

Nico Hülkenberg (német, Audi)

Franco Colapinto (argentin, Alpine)

7. sor:

Esteban Ocon (francia, Haas)

Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)

8. sor:

Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)

Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)

9. sor:

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

10. sor:

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

Valtteri Bottas (finn, Cadillac)

11. sor:

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)

