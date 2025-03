Feltámadt a Ferrari?

Úgy tűnik, a Ferrari F1-es csapatánál is beigazolódhat a mondás, miszerint az új seprű jól seper. A Scuderia Ferrari új csapatfőnöke, Marco Mattiacci érkeztével mintha másik csapat szerepelne a Kínai Nagydíjon, mint az eddigi három versenyen. Fernando Alonso ugyanis a tegnapi szabadedzéseken már-már versenyképesnek bizonyult a Mercedesekkel, míg Kimi Räikkönen is kezd kilábalni a technikai gondokból, és a második tréningen már ő is odaért a legjobbakhoz. Mindenesetre az új főnök székfoglalójában világossá tette, ki az, aki nála előnyt élvez.