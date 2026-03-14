Cserhalmi György szerint az állami művészeti kitüntetések odaítélésekor rosszabb a helyzet, mint a szocializmusban

Nem vették figyelembe a döntéshozók a Magyar Színházi Társaság (MSZT) felterjesztéseit, hogy mely művészek kapják idén a Kossuth-díjat – közölte a szombati Facebook-posztjában.szervezet.
A gratuláció mellett jelezték, több mint egy évtizede hiányérzetet tapasztalnak a szakmai elismerések odaítélésének gyakorlatával kapcsolatban. Éppen ezért 12 Kossuth-díjas művészt kértek fel, hogy véleményükkel segítse a szervezet 77 tagszervezetének jelölési folyamatát, és biztosítsa, hogy a díjakkal kapcsolatos felterjesztések hitelesek, tisztességesek és szakmai konszenzuson alapulók legyenek. Mindezt nem azért tették, hogy bárkivel szembeállítsák a jelölteket, hanem azért, mert úgy látják: a több mint egy évtizede jelzett szakmai hiányérzet az idei állami döntések után sem enyhült.Kossuth-nagydíjat kapott Kurtág György, Pataky Attila Kossuth-díjas lett
Az MSZT elnöke szerint a szervezet több mint hetvenéves működése során felhalmozott szakmai tapasztalat és tudás a magyar színházi kultúra közös emlékezetének része. Bodor Johanna szerint ezért nem elfogadható, hogy javaslataikat újra és újra mellőzik. Hozzátette: a végső döntéseket meghozó személyek kiléte sem ismert nyilvánosan. Úgy fogalmazott: a magyar színház ügye hosszabb távú felelősség annál, hogy egy-egy politikai ciklus érdekei határozzák meg.
„Gáspár Tibor Kossuth-díjának felhőtlenül örülök. De hol vannak a hölgyek, akiket a színésznők közül javasoltunk Kossuth-díjra? Kiss Mari, Monori Lili, Takács Katalin, Tóth Ildikó… Vagy hol van Antal Csaba látványtervező művész Kossuth-díja? Nem mondom végig a neveket, mindenki olvashatja, kiket jelöltünk mely díjakra. Azt gondolom, rosszabbul áll a helyzet, mint a szocializmus időszakában” - vélekedett Cserhalmi György. A színművész megjegyezte, hogy a szocializmus időszakában néha elég alaposan „beletrafáltak” a díjazásoknál. Példaként említette, hogy 1990-ben posztumusz Kossuth-díjjal ismerték el Őze Lajost és Latinovits Zoltánt, miután korábban nem kapták meg az elismerést.. Így fordulhatott elő, hogy ugyanabban az évben részesült a kitüntetésben velük együtt. Szerinte nem kívánatos, hogy az elmulasztott elismeréseket később posztumusz díjakkal próbálják pótolni. Véleménye szerint a díjazási rendszerek egyik visszatérő problémája az előítéletesség, amely hosszú ideje jelen van a művészeti elismerések gyakorlatában. Most ismét jelzik: a szakmai vélemény nem számít. Cserhalmi György nyomatékosította: a művészeti díjak feladata nem az, hogy új törésvonalakat hozzanak létre a szakmán belül, hanem hogy rámutassanak: a magyar kultúra értékei túlmutatnak a megosztottságokon.
A Magyar Színházi Társaság névsora:
Kossuth-díj
Színművészek
Fekete Ernő
Fodor Tamás
Gáspár Tibor
Kiss Mari
László Zsolt
Monori Lili
Ónodi Eszter
Takács Katalin
Tóth Ildikó
Pintér Béla
Táncművészek
Lőcsei Jenő
Lőrinc Katalin
Nagy Tamás
Énekművészek
Kovácsházi István
Ötvös Csaba
Pitti Katalin
Zeneművészek
Dukay Barnabás, zeneszerző, zenepedagógus
Szokolay Balázs, zongoraművész
Várdai István, gordonkaművész
Tervezőművészek
Antal Csaba
Khell Csörsz
Kiváló művész
Színművészek
Derzsi János
Für Anikó
Hernádi Judit
Kerekes Éva
Mucsi Zoltán
Rendező
Meczner János
Táncművészek
Eichner Tibor
Szabadi Edit
Szőnyi Eleonóra
Énekművészek
Bándi János
Pánczél Éva
Pászthy Júlia
Wiedemann Bernadett
Zeneművészek
Antal Mátyás, karmester, fuvolaművész
Drahos Béla, fuvolaművész, karmester
Ifj. Kovács Imre, fuvolaművész
Selmeczi János, hegedűművész
Érdemes művész
Színművészek
Fekete Gizi
Görög László
Harsányi Attila
Hegyi Barbara
Keresztes Tamás
Máhr Ági
Martin Márta
Mertz Tibor
Dramaturg
Lőkös Ildikó
Drámaírók
Garaczi László
Háy János
Rendezők
Balázs Zoltán
Táncművészek
Cserta József
Kozmér Alexandra
Lukács András
Énekművészek
Bódi Marianna
Boross Csilla
Pasztircsák Polina
Szüle Tamás
Váradi Zita
Zeneművészek
Klenyán Csaba, klarinétművész
Oláh Vilmos, hegedűművész
Pálfalvi Tamás, trombitaművész
Simon Izabella, zongoraművész
Szűcs Máté, brácsaművész
Tervezőművészek
Füzér Anni
Khell Zsolt
Jászai Mari-díj
Danis Lídia
Hartai Petra
Jordán Adél
Nagy Zsolt
Ötvös András
Pál András
Sághy Tamás
Szerémi Zoltán
Szilágyi Csenge
Thuróczy Szabolcs
Nagypál Gábor
Radnay Csilla
Béres Attila
Hegymegi Máté
Kálmán Eszter
Nagy Fruzsina
Harangozó Gyula-díj
Bakó Máté
Balázsi Gergő Ármin
Gyetvai Júlia
Medvecz József
Rónai András
Sáfrán Balázs
Liszt Ferenc-díj
Bátki Fazekas Zoltán, operaénekes
Boncsér Gergely, operaénekes
Brickner Szabolcs, operaénekes
Cser Krisztián, operaénekes
Farkasréti Mária, magánénekes
Hantos Balázs, operaénekes
Kántor Balázs, gordonkaművész
Molnár Zoltán, trombitaművész
Rajna Martin, karmester
Ujvári Ferenc, ütő szólamvezető
Balogh Rudolf-díj
Éder Vera
Ilovszky Béla