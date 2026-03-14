Cserhalmi György szerint az állami művészeti kitüntetések odaítélésekor rosszabb a helyzet, mint a szocializmusban

2026-03-14 21:35:00 CET

Úgy véli, a művészeti díjaknak nem törésvonalakat kellene kijelölniük a szakmán belül.

Nem vették figyelembe a döntéshozók a Magyar Színházi Társaság (MSZT) felterjesztéseit, hogy mely művészek kapják idén a Kossuth-díjat – közölte a szombati Facebook-posztjában.szervezet.

A gratuláció mellett jelezték, több mint egy évtizede hiányérzetet tapasztalnak a szakmai elismerések odaítélésének gyakorlatával kapcsolatban. Éppen ezért 12 Kossuth-díjas művészt kértek fel, hogy véleményükkel segítse a szervezet 77 tagszervezetének jelölési folyamatát, és biztosítsa, hogy a díjakkal kapcsolatos felterjesztések hitelesek, tisztességesek és szakmai konszenzuson alapulók legyenek. Mindezt nem azért tették, hogy bárkivel szembeállítsák a jelölteket, hanem azért, mert úgy látják: a több mint egy évtizede jelzett szakmai hiányérzet az idei állami döntések után sem enyhült.

Az MSZT elnöke szerint a szervezet több mint hetvenéves működése során felhalmozott szakmai tapasztalat és tudás a magyar színházi kultúra közös emlékezetének része. Bodor Johanna szerint ezért nem elfogadható, hogy javaslataikat újra és újra mellőzik. Hozzátette: a végső döntéseket meghozó személyek kiléte sem ismert nyilvánosan. Úgy fogalmazott: a magyar színház ügye hosszabb távú felelősség annál, hogy egy-egy politikai ciklus érdekei határozzák meg.

„Gáspár Tibor Kossuth-díjának felhőtlenül örülök. De hol vannak a hölgyek, akiket a színésznők közül javasoltunk Kossuth-díjra? Kiss Mari, Monori Lili, Takács Katalin, Tóth Ildikó… Vagy hol van Antal Csaba látványtervező művész Kossuth-díja? Nem mondom végig a neveket, mindenki olvashatja, kiket jelöltünk mely díjakra. Azt gondolom, rosszabbul áll a helyzet, mint a szocializmus időszakában” - vélekedett Cserhalmi György. A színművész megjegyezte, hogy a szocializmus időszakában néha elég alaposan „beletrafáltak” a díjazásoknál. Példaként említette, hogy 1990-ben posztumusz Kossuth-díjjal ismerték el Őze Lajost és Latinovits Zoltánt, miután korábban nem kapták meg az elismerést.. Így fordulhatott elő, hogy ugyanabban az évben részesült a kitüntetésben velük együtt. Szerinte nem kívánatos, hogy az elmulasztott elismeréseket később posztumusz díjakkal próbálják pótolni. Véleménye szerint a díjazási rendszerek egyik visszatérő problémája az előítéletesség, amely hosszú ideje jelen van a művészeti elismerések gyakorlatában. Most ismét jelzik: a szakmai vélemény nem számít. Cserhalmi György nyomatékosította: a művészeti díjak feladata nem az, hogy új törésvonalakat hozzanak létre a szakmán belül, hanem hogy rámutassanak: a magyar kultúra értékei túlmutatnak a megosztottságokon.

A Magyar Színházi Társaság névsora:

Kossuth-díj

Színművészek

Fekete Ernő

Fodor Tamás

Gáspár Tibor

Kiss Mari

László Zsolt

Monori Lili

Ónodi Eszter

Takács Katalin

Tóth Ildikó

Pintér Béla

Táncművészek

Lőcsei Jenő

Lőrinc Katalin

Nagy Tamás

Énekművészek

Kovácsházi István

Ötvös Csaba

Pitti Katalin

Zeneművészek

Dukay Barnabás, zeneszerző, zenepedagógus

Szokolay Balázs, zongoraművész

Várdai István, gordonkaművész

Tervezőművészek

Antal Csaba

Khell Csörsz

Kiváló művész

Színművészek

Derzsi János

Für Anikó

Hernádi Judit

Kerekes Éva

Mucsi Zoltán

Rendező

Meczner János

Táncművészek

Eichner Tibor

Szabadi Edit

Szőnyi Eleonóra

Énekművészek

Bándi János

Pánczél Éva

Pászthy Júlia

Wiedemann Bernadett

Zeneművészek

Antal Mátyás, karmester, fuvolaművész

Drahos Béla, fuvolaművész, karmester

Ifj. Kovács Imre, fuvolaművész

Selmeczi János, hegedűművész

Érdemes művész

Színművészek

Fekete Gizi

Görög László

Harsányi Attila

Hegyi Barbara

Keresztes Tamás

Máhr Ági

Martin Márta

Mertz Tibor

Dramaturg

Lőkös Ildikó

Drámaírók

Garaczi László

Háy János

Rendezők

Balázs Zoltán

Táncművészek

Cserta József

Kozmér Alexandra

Lukács András

Énekművészek

Bódi Marianna

Boross Csilla

Pasztircsák Polina

Szüle Tamás

Váradi Zita

Zeneművészek

Klenyán Csaba, klarinétművész

Oláh Vilmos, hegedűművész

Pálfalvi Tamás, trombitaművész

Simon Izabella, zongoraművész

Szűcs Máté, brácsaművész

Tervezőművészek

Füzér Anni

Khell Zsolt

Jászai Mari-díj

Danis Lídia

Hartai Petra

Jordán Adél

Nagy Zsolt

Ötvös András

Pál András

Sághy Tamás

Szerémi Zoltán

Szilágyi Csenge

Thuróczy Szabolcs

Nagypál Gábor

Radnay Csilla

Béres Attila

Hegymegi Máté

Kálmán Eszter

Nagy Fruzsina

Harangozó Gyula-díj

Bakó Máté

Balázsi Gergő Ármin

Gyetvai Júlia

Medvecz József

Rónai András

Sáfrán Balázs





Liszt Ferenc-díj

Bátki Fazekas Zoltán, operaénekes

Boncsér Gergely, operaénekes

Brickner Szabolcs, operaénekes

Cser Krisztián, operaénekes

Farkasréti Mária, magánénekes

Hantos Balázs, operaénekes

Kántor Balázs, gordonkaművész

Molnár Zoltán, trombitaművész

Rajna Martin, karmester

Ujvári Ferenc, ütő szólamvezető

Balogh Rudolf-díj

Éder Vera

Ilovszky Béla