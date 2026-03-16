Évfordulós tizenkét pont

12 pont;

2026-03-16 06:00:00 CET

Hosszú menetelés

Huszonhat évvel ezelőtt, 2000 márciusára született meg az 1848-as forradalom hitvallását megtestesítő 12 pont liberális parafrázisa. A szabadsághoz ragaszkodó liberálisok akkor még el sem tudták képzelni azt a rendszert, amelyben most élünk, ezért az újraírt 12 pontba foglalt elvárások hangneme és iránya inkább a pedagógiai meggyőzést, mint a diktatúra felszámolásának követeléseit testesítette meg. Igaz, akkor - a legelső Orbán-kormány idején - még csak éppen kibújni készült a kígyótojásból a ma már kifejlett maffiaállam.

Ideje, hogy az akkori igényeket a mai helyzethez igazítsuk.

Huszonhat éve eszünkbe sem jutott, hogy a 12 pontot felvezető – 1848-ból eredő - ünnepélyes bevezetőt megváltoztassuk. Hittünk abban, hogy nincs ellenvélemény, mindenki ugyanazt vallja: „Mit kíván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság és egyetértés.” Ma, huszonhat évvel később a közönség végletes megosztottságát elmélyíti a maffiaállam agymosása. A második világháborút lezáró, a béke megőrzését szolgáló nemzetközi intézményeket megtámadó, háborús bűnös orosz agresszor negyedik éve zajló népirtása után a bevezetőt is újra kell írjuk, ekként.

Mit kíván a magyar nemzet. Legyen vége a háborús uszításnak, a népünket végletesen megosztó gyűlöletkeltésnek, legyen európai szabadság és európai egyetértés.

1. Huszonhat éve, 2000-ben elsőként elég volt pártbefolyástól mentes közszolgálati és megfélemlítéstől mentes magánsajtót követelni a sajtószabadság érdekében. Ma azt kell követelni, hogy tisztítsuk meg a sajtót a központosított szervezeti, pénzügyi, tulajdonosi csatornák felhasználásával folytatott egyirányú (háborús) manipulációtól, azért, hogy tényleges gyakorlattá válhasson a hírekhez való szabad hozzáférés és a szabad véleménynyilvánítás ma kiüresedett joga.

2. Huszonhat éve, 2000-ben elég volt törvényeket tisztelő kormányt követelni. Ma meg kell fosztani az életünk minden vonatkozásába beavatkozó kormányt a legitimnek kikiáltott eszközeitől, ennek érdekében pedig vissza kell állítanunk a joguralmat (rule of law) az uralom joga (law of rule) helyett.

3. Huszonhat éve, 2000-ben elég volt hetenként ülésező országgyűlést követelni az akkori, háromhetes ciklus helyett. Ma a kormány játékszerévé tett, mindenben a kormánynak alárendelt jogállami intézmények helyreállítását és a rendkívüli jogrend szabályainak eltörlését kell követelnünk.

4. Huszonhat éve, 2000-ben elég volt polgári és vallási tekintetben előítéletektől és gyűlölködéstől mentes kormányzati politikát követelnünk. Ma ezt a követelést ki kell terjesztenünk, az összes emberi jog érvényesülésének érdekében, minden egyoldalú kormányzati beavatkozás megszüntetését célozva.

5. Huszonhat éve, 2000-ben elég volt korrupciómentes, polgárokat szolgáló és az önkormányzatokkal együttműködő rendőrséget követelni. Ma minden, Orbán magánseregévé átalakított erőszakszervezetet ki kell szabadítanunk a maffiaállam szorításából, és helyre kell állítanunk az állami hatalom semlegességét.

6. Huszonhat éve, 2000-ben elég volt közteherviselést, pártérdektől mentes adóhivatalt, a kormány és az önkormányzatok között méltányosan megosztott adók fölötti rendelkezést követelni. Ma sokkal többre van szükség: meg kell szüntetni, hogy a közfeladatokhoz való hozzájárulás politikai okokból büntetés, vagy az ez alóli mentesülés a jutalmazás eszköze lehessen, és hogy a közösség egyes csoportjai (nők, gyermekek, önkormányzatok) privilegizált vagy eleve priuszos helyzetbe kerüljenek.

7. Huszonhat éve, 2000-ben elég volt társadalmi ellenőrzést követelni a közpénzek felhasználásában. Ma a maffiaállam által irányított, tervszerű rablógazdálkodás felszámolását, az ellenőrizhető, kiszámítható és beszámoltatható, adott esetben felelősségre vonható közpénzkezelést kell elérnünk.

8. Huszonhat éve, 2000-ben elég volt a bírósági ítéletek és a megkötött szerződések tiszteletét követelni. Ma a tulajdon- és jogbiztonság helyreállítását, a jogi eszközökkel is védett magántulajdon védelmét, a bíróságok fölötti kormányzati befolyásszerzés megállítását kell kivívnunk.

9. Huszonhat éve, 2000-ben elég volt ragaszkodnunk a Magyar Nemzeti Bank függetlenségének megőrzéséhez, az MNB elleni támadások megszüntetéséhez. Ma az Orbán játékszerévé tett jegybank fölötti pártatlan és semleges rendelkezés, egy olyan jegybanki intézményi működés helyreállítása a cél, amely a polgárok pénzének értékállandóságát tartja hivatásának.

10. Huszonhat éve, 2000-ben elég volt a kényszersorozás megszüntetését, az önkéntes és hivatásos honvédséget követelnünk. Ma viszont meg kell akadályoznunk, hogy a honvédséget belföldön a választópolgárokkal szemben használhassa fel Orbán kormánya, ahogy azt is el kell érnünk, hogy Magyarország szövetségesi kapcsolataihoz méltóan a fegyveres testületek ne váljanak – a kommunista és fasiszta időket felelevenítve újra – magyarországi és idegen despoták érdekeinek kiszolgálójává.

11. Huszonhat éve, 2000-ben elég volt a politikai alapon történő diszkrimináció megszüntetését kivívni. Ma többre van szükség: tegyük lehetetlenné, hogy közhatalmi eszközökkel és az államilag befolyásolt sajtó útján a kormány zaklatást, politikai bosszút, joggyakorlástól való megfosztásra irányuló állami tevékenységet folytathasson.

12. Huszonhat éve, 2000-ben elég volt az Európával való Uniót óhajtanunk, illetve azt képviselnünk, hogy szomszédaink is kapjanak Magyarországtól segítséget az Unióhoz való csatlakozásban. Ma ezen túl arra is szükség van, hogy megvédjük a mi tagságunkkal működő Európai Uniót az olyan csalárd, rabló törekvésektől, amelyekkel az Orbán-kormány próbálkozik, ahogy azokkal az Unió egységét veszélyeztető lépésekkel szemben is, amelyek kizárólag a EU szétrombolásában érdekelt despota hatalmakat szolgálják.

–

