Elvitték a több mint 250 millió forintos főnyereményt a hatos lottón

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 11. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
1 (egy)
6 (hat)
8 (nyolc)
19 (tizenkilenc)
27 (huszonhét)
31 (harmincegy)
Nyeremények:
6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 263 752 635 forint.
5 találatos szelvény 47 darab, nyereményük egyenként 253 590 forint;
4 találatos szelvény 1779 darab, nyereményük egyenként 6700 forint;
3 találatos szelvény 27 126 darab, nyereményük egyenként 2675 forint.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 50 millió forint lesz.