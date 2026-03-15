Elvitték a több mint 250 millió forintos főnyereményt a hatos lottón

2026-03-15 19:12:00 CET

Egy telitalálatos szelvény volt.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 11. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

1 (egy)

6 (hat)

8 (nyolc)

19 (tizenkilenc)

27 (huszonhét)

31 (harmincegy)

Nyeremények:

6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 263 752 635 forint.

5 találatos szelvény 47 darab, nyereményük egyenként 253 590 forint;

4 találatos szelvény 1779 darab, nyereményük egyenként 6700 forint;

3 találatos szelvény 27 126 darab, nyereményük egyenként 2675 forint.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 50 millió forint lesz.