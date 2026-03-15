Itt az ünnep, itt vannak a budapesti lezárások

közlekedés;március 15.;

2026-03-15 08:19:00 CET

A hétvégén várhatóan sokan vesznek részt az ünnepségeken, érdemes tájékozódni a közlekedési változásokról.

Március 15-én, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emléknapján Budapest több pontján ünnepi rendezvényekre és demonstrációkra kerül sor, többek között a Fideszhez köthető Békemenetre és a Tisza által szervezett Nemzeti Menetre. Emiatt a belvárosban jelentős közúti és közösségi közlekedési korlátozásokra kell számítani.

Március 14-én 0 órától március 16. 2 óráig lezárják az Andrássy út főpályáját az Oktogon és a Hősök tere között, 12 órától március 16. 2 óráig az Oktogon és a Bajcsy-Zsilinszky út között. Március 15-én 8–17 óráig lezárják az Alkotmány utcát, a Garibaldi utcát, az Akadémia utcát, a Szalay utcát, a Balassi Bálint utcát, a Széchenyi rakpartot, a Honvéd utcát, 8–20 óráig a Podmaniczky utcát a Bajcsy-Zsilinszky út és a Teréz körút között, 8–0 óráig a Tűzoltó utcát a Ferenc körút és az Angyal utca között, 12–20 óráig a Szabadság hidat, 12 órától 22 óráig a Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között, 14–22 óráig a Kodály köröndöt, az Andrássy utat az Oktogon és a Hősök tere között, a Városligeti kör­utat a Gundel Károly út és a Hősök tere között, a Kós Károly sétányt, az Olof Palme sétányt a Verona angyalai utca és a Hősök tere között, valamint a Hősök terét. Szakaszosan és időszakosan lezárják: március 15-én 10–14 óráig az Árpád fejedelem útja – Margit híd – Jászai Mari tér – Szent István körút – Nyugati tér – Bajcsy-Zsilinszky út – Alkotmány utca – Kossuth Lajos tér útvonal, 9–16 óráig a Bajcsy-Zsilinszky út, a Váci út a Nyugati tér és a Dózsa György út között, a Nyugati téri felüljáró, 13–16.30 óráig a József Attila utca, a Károly körút és a Deák Ferenc tér – Bajcsy-Zsilinszky út – Andrássy út – Hősök tere útvonal. A lezárások a közösségi közlekedést is érintik, egyes járatok módosított útvonalon vagy egyáltalán nem közlekednek. Ezekről a BKK oldalán lehet tájékozódni. A programok által érintett útszakaszokon sok helyen átmenetileg tilos lesz a parkolás is, ezekről az érintett helyszíneken tájékoztatják a lakosságot.

A MÁV-csoport a nemzeti ünnepre való készülődés keretében jelentősen megerősíti a vonatközlekedést.

A társaság felhívta a figyelmet arra, hogy az utasok váltsák meg elővételben a menetjegyeiket és helyjegyeiket a ­MÁVPlusz applikáción keresztül, ezzel ugyanis 15 százalékos kedvezményt kapnak.

A nagyobb utasforgalmú InterCity-viszonylatokban eleve több kocsit állítanak forgalomba, de ha az utasforgalom megkívánja, még tovább növelhetik a kapacitást.

A budapesti elővárosi járatok esetében is jelentős kapacitásnövelés várható: a szerelvényeket megduplázzák Esztergom, Hatvan, Szolnok és Tatabánya felé. Az Országos Haváriaközpont további 20 autóbusszal készül arra az esetre, ha a vasúti kapacitások nem lennének elegendőek.

A HÉV-vonalakon szintén kapacitásbővítést hajtanak végre: a ­H7-es csepeli HÉV vonalán 9–19 óra között minden vonat három helyett hat kocsival közlekedik, míg a H8-as gödöllői HÉV-vonalon ugyancsak 9–19 óra között minden, az Örs vezér tere és Gödöllő közötti vonat három helyett hat kocsival közlekedik.