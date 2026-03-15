Egy rejtőzködő Tisza-önkéntes szerint a Fidesz csak csalással győzhet

március 15.;

2026-03-15 18:02:00 CET

Tisza-önkéntesek is kapcsolattartói íveket osztogatnak a Hősök terén, ahogy a fideszesek is a Nyugati téren. Egyikük, egy negyvenes borsodi nő lapunknak arról beszélt, a Partizán-interjú óta követi Magyar Pétert. Azelőtt nem szimpatizált egyetlen párttal sem. Fodrászként dolgozik, Tisza Sziget tagja,

a nevét nem árulta el, mert tart a „ váratlan” NAV-ellenőrzésektől,

a közösségi médiában emiatt sem híreszteli a politikai véleményét. Az Orbán-kormányból elege van, sok más mellett az egészségügy és az oktatás romló színvonalát, valamint a NER-oligarchák gazdagodását említette problémaként az országban. Úgy látja, nincs lefutva a meccs, bármi történhet április 12-én, de szerinte inkább valószínűbb, hogy a Tisza fog nyerni, a Fidesz csak csalással győzhet.