VSquare: Egy orosz bothálózat is beszállt a magyar választási kampányba, jöhetnek az álhírek magyarok elleni meg nem történt akciókról

magyar választás;orosz beavatkozás;dezinformáció;

2026-03-15 15:19:00 CET

Kell a muníció a Kreml érdekeinek megfelelő hangulatkeltéshez.

Figyelem! Az orosz Matrjoska bothálózat is beszállt a magyar választási kampányba ukránellenes álhírekkel - közölte Panyi Szabolcs, a Direkt36 és a VSquare tényfeltáró újságírója az orosz ellenzéki The Insider nyomán Facebookon.

A korábban Pegasus-kémszoftverrel megfigyelt újságíró szerint az orosz trollfarmok felderítésére szakosodott Bot Blocker projekt egy új, a magyar-ukrán konfliktust meglovagoló álhírkampányt azonosított, amelynek lényege, hogy ismert nyugati médiumok logóival ellátott hamis videókat terjesztenek.

A művelet mögött a kutatók által Matrjoska néven számon tartott hálózat áll, amelynek kampányaiban botok, trollok, és anonim platformok koordinált infrastruktúráján keresztül végeznek tömeges álhírterjesztést, általában olyan tartalmakkal, amelyeket megpróbálnak megbízható nyugati médiumok értesüléseinek beállítani. Esetenként mesterséges intelligenciával létrehozott és deepfake-videókat készítenek, például olyan kamu interjúkat, amelyekben ismert vagy elismert személyek szájába adnak soha el nem hangzott mondatokat. Ugyanez a hálózat lépett korábban működésbe a moldovai választások idején, valamint néhány hete a német tartományi választások előtt is - hívta fel a figyelmet Panyi Szabolcs.

A Matrjoska bothálózat nem egyedi az orosz beavatkozások körében, hasonló elven működik a Doppelgänger néven azonosított dezinformációs kampány is. A tényfeltáró újságíró szerint a nevek és műveletek esélyesen a GRU-t, az orosz katonai titkosszolgálatot takarják, amelyről korábban írta meg, hogy legalább három embert küldött a budapesti orosz nagykövetségre a magyar választások Orbán Viktor érdekében történő befolyásolása céljából.

A Matrjoska álhírkampány keretében egyebek közt arra lehet számítani, hogy kitalált, meg nem történt magyarellenes incidenseket és kijelentéseket tulajdonítanak ukrán szereplőknek, ezzel adva muníciót a Kreml érdekeinek megfelelő hangulatkeltéshez.

Az Insider cikke konkrét álhíreket is felsorol, ezek a következők:

– Emmanuel Macron francia elnökre nyomást gyakorol egy állítólagos belső kör Volodimir Zelenszkij ukrán elnök támogatása miatt. Ezt egy, az RFI logójával ellátott kamuvideóval igyekeznek alátámasztani, Bruno Perrault francia politológust idézve. Eszerint az Élysée-palotában többen Volodimir Zelenszkijtől való távolságtartást követelnek, ellenkező esetben a gyenge európai képét fogja nyújtani magáról, akit bárki sértegethet. Mindez teljesen kamu, soha nem volt ilyen hír.

– Szintén Franciaországban letartóztattak egy Denisz Nikolajcsuk nevű ukrán menekültet, miután állítólag egy házi készítésű gránátot akart dobni a párizsi magyar nagykövetség épületére. A rendőrség azonban 10 óra múlva szabadon engedte, mivel nem tudták bizonyítani, hogy magával hozta a robbanószerkezetet, és nem a nagykövetségnél találta azt. A történet szintén nem igaz.

– A Human Rights Watch több mint ezer ukrán menekült által elkövetett, magyar állampolgárok elleni támadást dokumentált Franciaországban, Görögországban, Németországban, Olaszországban és máshol. Egy, a Euronews és a HRW logóit tartalmazó kamuvideó szerint az ügyben az emberi jogi szervezet megkereste az ukrán külügyminisztériumot, de Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter orosz dezinformációnak minősítette az egészet. Nos, tényleg orosz dezinformációról van szó, ilyen sem történt.

– Kijev Budapesttel szembeni fenyegetései aláássák Zelenszkij hírnevét az európai vezetők körében - erről számol be egy, az Institute for the Study of War (ISW) logójával ellátott kamuvideó. Brian Boddock, az ISW elemzője szájába adják azon gondolatot, miszerint „Egyetlen EU-s vezető megfenyegetésével Zelenszkij az egész EU-t fenyegeti.” Ilyen interjú sem készült a valóságban.

– Egy, a Reuters logóját tartalmazó kamuvideó pedig arról számol be, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Politicónak nyilatkozva elmaradottnak nevezte az Orbán Viktort támogató magyarokat, de ezt a részt a megjelenés előtt kivágták a Politico anyagából. Ez is valótlanság.

Panyi Szabolcs szerint borítékolható, hogy az Orbán-kormánypropagandában hamarosan visszaköszönnek az ilyen és ehhez hasonló álhírek, továbbá, hogy a GRU és az orosz politikai technológusok a választásig hátra lévő kevesebb mint egy hónapban még számtalan hasonló álhírt fognak terjeszteni.