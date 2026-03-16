Díjak jó helyen, taps a szabad Palesztinának – Ez volt a 98. Oscar-gála

Oscar-díj;2026;

2026-03-16 09:57:00 CET

Hat Oscarral, köztük a legjobb filmnek járóval Paul Thomas Anderson filmje, az Egyik csata a másik után lett a 98. Oscar-díjátadó nagy győztese a vasárnapi gálán.

Mint mindig, Disney+ a gála előtti felvonulással kezdte a közvetítést a Los Angeles-i Dolby Theatre-ből, Ezt a rongyrázdát a vörös szőnyegen mindig a világ divat- és ékszerszakértői rakják össze, és nagyjából őket is izgatja a leginkább. E!le Fanning például 1903-ban készített nyakékéről beszélt (végül is ez nem reklám, mert legtöbben sosem tudnák megfizetni) meg a ruhája tervezőjéről, de csak az Érzelmi érték rendezőjének, Joachim Trier zsenialításának a méltatása után. Wagner Moura tesztelte a riporter portugálját, miután a kolléga azzal kezdte az interjút, hogy a felesége brazil, Ethan Hawke pedig bevallotta, mekkora mázlista, hogy olyan barátja van Richard Linklater rendező személyében, aki egyre jobb, ahogy öregszik, és ezzel őt is húzza magával – lám a Blue Moonért négy évtizednyi hollywoodi karrier után megkapta élete első ljelölését a legjobb férfi főszereplő .

Csakúgy, mint tavaly idén is Conan O’Brien volt a show vendéglátója, az első poénjaként azzal, hogy ő az utolsó élő műsorvezetője a gálának, mert nemsokára egy önvezető autó veszi át a helyét. Ahogy várható volt Timothée Chalamet kapott tőle, miatta kellett nagyobb biztonsági fokozatra kapcsolni, mivel az általa nemrég vérig sértett opera- és a balettvilág is eljött a gálára, aztán hozzátette, kár, hogy a jazz kimaradt a szórásból. Ted Sarandos Netflix-vezér jóízűt nevetett azon, O’Brien szerint most jár először színházépületben, az pedig, hogy Shakespeare felesége az erdőben szül egy gyermeket, mutatja, mennyire megfizethető ma az egészségügyi ellátás. Megjegyezte, hogy 2012 óta most előszór nincs brit színész a legjobb főszeplő kategóriákban, mert úgy hallotta, ők letartóztatják a pedofiljakat. Ezen túl Conan O’Brien a show további részében igen halovány komikusi formát hozott , de nem is bántott meg senkit.

Ami magukat a díjakat illeti, a legjobb női mellékszereplővel indult, Amy Madigan kapta, amit meglepetésnek, de abszolút megérdemeltnek mondanánk, az elismeréssel ezzel pedig a Fegyverek című film felkerült a díjazotti listára. Az est nagy kérdése az volt, hogy vajon a minden idők legtöbb, összesen tizenhat jelölésével rendelkező Bűnösök, vagy a „csak" Az egyik csata a másik után stábja lesz a boldogabb. A nagy nyertes az utóbbi lett hat elismeréssel, köztük a legjobb filmnek járóval, Paul Thomas Anderson lett a legjobb rendező és a legjobb adaptált forgatókönyvért járó szobor tulajdonosa. A legújabb elismerést, a legjobb castingért járó Oscar-díjat Cassandra Kulukundis kapta, aki harminc év alatt tíz filmet forgatott közösen a rendezővel. Sean Penn megkapta a harmadik Oscar-díját, de a színész nem volt jelen a gálán. Ahogy az elismerést prezentáló Kieran Culkin megjegyezte: – Nem tud itt lenni ma este. Vagy nem akart.

A Bűnösök végül négy díjat kapott, köztük a legjobb eredeti forgatókönyv (Ryan Coogler), Autumn Arkapaw lett az első nő, aki operatőri Oscart kapott, illetve Michael B. Jordan lett a legjobb férfi főszereplő – kiütve szoros versenyben Timothée Chalamet-t. A hölgyek mezőnyében nem volt kérdés, hogy Jessie Buckley-é lesz az Oscar díjas a Hamnetért.

Az elmúlt egy év hallottaira való megemlékezésnek – amelybe Tarr Béla is szerepelt– sokkal nagyobb teret adtak. Három művész külön önálló szegmenst is kapott: Rob Reinert Bílly Crystal méltatta, Rachel McAdams Diane Keatont magasztalta, de az igazán megható Barbra Streisand volt, aki a Robert Redforddal való közös munkáról (Ilyenek vagyunk) és az onnantól datálódó örök barátságukról fabulázott, majd még énekelt is egy csöppet.

Politikai jellegű beszédek főleg akkor hangzottak el, amikor a Conan O’Brien jellemzése szerint „szomorú filmek” kategóriájának a díjazottjai léptek színpadra. A rövid dokumentumfilm kategória díját az Üres szobák című Netflix-produkció vitte haza, amely Steve Hartman újságírót és Lou Bopp fotóst követi nyomon. Ők egy hét évig tartó projektbe kezdtek, amelynek célja az iskolai lövöldözésekben meghalt gyermekek üres hálószobáinak dokumentálása. Az egyik áldozat édesanyja a fegyvertartás szigorítását kérte annak érdekében, hogy kevesebb üres hálószoba legyen az Egyesült Államokban.

A Mr. Nobody Against Putin arról szól, milyen az, amikor elveszíted a hazádat, és ilyenkor aki csendben marad az kollaborál – mondta ezután David Borenstein társrendező a legjobb egész estés dokumentumfilm díjával a kezében. A mű főszereplője és másik tárrendezője, Pavel ’Pasha” Talankin egy tízezer lakosú Urál-hegységbeli városból származik, rendezvényszervezőként az a feladata, hogy dokumentálja az iskolai mindennapokat. A helyzet drámaian megváltozik, amikor Oroszország megtámadja Ukrajnát, és az iskoláktól nem csupán előre megírt, hazafias, háborúpárti oktatást várnak el, hanem katonai kiképzésnek is alávetik őket. Pavel Talankin úgy döntött szembeszáll a rendszerrel. Az Oscar-gálán oroszul szólított fel arra, hogy vessenek véget a háborúnak.

A legjobb nemzetközi film kategóriát felkonferáló Javier Bardem „Nem a háborúra! Szabad Palesztinát" kiszólással kezdte az expozéját, amit tapssal jutalmazott a közönség. A gesztusban nem volt semmi meglepő, a világhírű spanyol színész már több alkalommal kiállt a palesztinokért. Az elismerést a norvég Joachim Trier kapta az Érzelmi értékért, aki azt mondta, hogy ő csak egy rendező Norvégiából, de azért még egy James Baldwin parafrázisra futotta neki: – Minden gyermekért felelős az összes felnőtt, de sose szavazzunk olyan politikusra, aki ezt nem vallja.