Vajon hányszor tapsolnak a Bűnösöknek?

2026-03-15 14:30:00 CET

Oscar-esélyek 2026-ban.

Az idei Oscar-gála legnagyobb izgalma: a rekord tizenhat jelöléséből hányat vált díjra Ryan Coogler filmje, a Bűnösök? A fontosabb kategóriákban ugyanis nagy vetélytársa Paul Thomas Anderson Egyik csata a másik után című disztópiája. A legjobb film általában a legjobb rendező díját is elnyeri, ez e két film direktora között fog eldőlni. Filmkritikus énemet kérdezve Paul Thomas Anderson kellene, hogy nyerjen.

A legjobb színésznő kategóriában Jesse Buckley (Hamnet) megállíthatatlannak tűnik. A színész kategóriában biztos befutónak tűnt Timothée Chalamet (Marty Sup­reme), ám a BAFTA-díjátadón elejtett egy megjegyzést az opera iránti érdektelenségéről, így Michael B. Jordan (Bűnösök) esélyei megnőttek.

Az epizodisták esetében a hölgyeknél Wunmi Mosaku (Bűnösök) vagy Amy Madigan (Fegyverek), a férfiak között Sean Penn (Egyik csata a másik után) és Stellan Skarsgard (Érzelmi érték) között dőlhet el a díj.

A legjobb külföldi film kategóriájában mind az öt jelölt az év legerősebb filmjei közé tartozik, ami jelzi a filmművészet globális jellegét: a kategória két esélyese – A titkos ügynök és az Érzelmi érték – méltán versenyben van a legjobb film díjáért is.

Az Oscar-gálát a Disney+ március 15-én 23:30-tól közvetíti, a műsort Conan O’Brien Emmy-díjas showman vezeti.

