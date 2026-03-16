Minden jel szerint szervezett provokáció volt a Tisza Párt tüntetésén megjelenő hatalmas ukrán zászló

Ukrajna;március 15.;zászló;provokáció;Tisza Párt;

2026-03-16 11:16:00 CET

Az akció résztvevői tiltakoztak, amikor kérdezni és venni kezdték őket.

Az Orbán-kormányhoz közeli médiában gyorsan elterjedt az az állítás, hogy a Tisza párt március 15-i rendezvényének kezdetén egy nagyméretű ukrán zászló jelent meg a tömegben. A Deák téren tartózkodók beszámolói szerint azonban a zászlót nem a párt szimpatizánsai vitték, hanem egy külön szervezett akció keretében került elő - írja a Telex.

Az egyik szemtanú a portálnak azt mondta, hogy a kisebb csoport hirtelen jelent meg a tömegben. Elmondása szerint körülbelül nyolc-kilenc ember gyorsan körbeállt, majd irányítás mellett kifeszítettek egy nagyjából négy-öt méter hosszú ukrán zászlót a tömeg közepén. Ezzel egy időben több fotós is feltűnt a helyszínen, akik a zászlóról készítettek felvételeket a tömegből, valamint a környező erkélyekről. Amikor az akció résztvevőit kérdezték a történtekről, nem kívántak válaszolni, és azt kérték, hogy ne készüljenek róluk felvételek. A beszámoló szerint az egyik rövid párbeszédben arra a kérdésre, miért tartják a zászlót, kezdetben nem adtak magyarázatot, majd végül annyit mondtak: Ukrajnával vállalnak szolidaritást. Az akció néhány percig tartott. A helyszínen tartózkodók egy része megpróbálta eltávolítani a zászlót, és a csoportot távozásra szólította fel. A beszámoló szerint ezt követően a résztvevők gyorsan összeszedték a zászlót, majd elhagyták a tömeget. A felvételeken látható, hogy az akció résztvevői kifejezetten ellenezték, hogy videó készüljön róluk.

Az esetről rövid időn belül több kormányközeli média is beszámolt. A 444 gyűjtése szerint a történet megjelent az Origo, a Hír TV, a Ripost, a Magyar Nemzet, a Bors és a Mandiner felületein is. Az írások egy része azt a következtetést vonta le, hogy a zászló megjelenése összefügg a Tisza párt rendezvényével, miközben a Fidesz felvonulását a beszámolók a nemzeti színek dominanciájával állították szembe. A történetet több kormánypárti politikus is megosztotta közösségi oldalán, köztük Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Takács Péter egészségügyi államtitkár és Gál Kinga európai parlamenti képviselő.