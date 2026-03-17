Sior és Banksy nagy találkozása

2026-03-17 06:00:00 CET

Fekete Valér Sior közel egy évtizede Skóciában él a családjával, onnan figyeli a hazai közéletet. A lázadó egri telepi punkból lett történelem- és franciatanár amikor éppen nem kertet épít vagy háztetőt mos, akkor rajzol. Bármire, ami csak a keze ügyébe akad, alkotás születik filccel, spray-vel.

Edinburghban „a magyar Banksy” helyi híresség lett, miután városszerte otthagyta kéznyomát; mi pedig ismét összegyűjtöttünk belőlük egy csokorra valót. Köztük egy aktuális karcot az igazi Banksy személyazonosságának leleplezéséről, amivel nem csoda: sem ő, sem a művész nem értett egyet.