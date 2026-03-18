Az EU nem blöffölhet

2026-03-18 06:00:00 CET

Ahogy Friedrich Merz német kancellár idén a Müncheni Biztonsági Konferencia színpadán fogalmazott: Európa sorsa ma már elsősorban saját kezében van. Ha ez valóban így van, akkor az Európai Unió számára a megszokott működés – a „business as usual” – aligha lesz elegendő. A jelenlegi európai bizonytalanság mögött ugyanis egy alapvető politikai–gazdasági feszültség húzódik meg.

Ez különösen világosan látszik az Európai Unió azon vállalásában, hogy teljes jogú tagként fogadja be Ukrajnát. Ukrajna csatlakozása hosszú távon jelentős előnyöket ígér az Uniónak. Az alkalmazkodás költségei azonban azonnal jelentkeznek – és egyenlőtlenül oszlanak meg. A mezőgazdaságban, a munkaerőpiacon és az uniós költségvetésben is komoly átrendeződésekre lehet számítani, amelyek politikailag érzékeny kérdéseket vetnek fel.

Ahogy ezek a költségek egyre láthatóbbá válnak, Európa stratégiai ígérete egyre inkább ütközik a tagállamok belpolitikai korlátaival. Az Európai Unió vezetői ugyan továbbra is hangsúlyozzák, hogy Ukrajna tagsága stratégiai szükségszerűség, a gyakorlatban mégis óvatos lépések, halogatások és új feltételek jelennek meg.

A háttérben egy klasszikus koordinációs probléma áll. A csatlakozás egymástól függő politikai döntések sorát igényli: ratifikációt, piacnyitási reformokat, költségvetési alkalmazkodást. Ezek egyike sem politikailag semleges lépés.

A tagállami kormányok választási ciklusok, költségvetési korlátok és egyre hangosabb hazai érdekcsoportok nyomása alatt működnek. Azoknak a társadalmi csoportoknak a köre, amelyek a várható alkalmazkodási költségektől tartanak, folyamatosan bővül. Ilyen körülmények között egyetlen kormány sem akar elsőként lépni anélkül, hogy biztos lenne benne: mások is hajlandók hasonló terheket vállalni.

Így jön létre az a furcsa helyzet, hogy miközben stratégiai szinten megszületett a politikai egyetértés, a folyamat mégis lassul: új feltételek jelennek meg, az eljárások elhúzódnak, a döntések pedig csúsznak. Egyedül cselekedni politikailag túl kockázatos.

Ez a logika ismerős a gazdaságpolitikából. A piacok gyakran nem finanszíroznak olyan beruházásokat, amelyek kockázatosak, nagy tőkét igényelnek és csak hosszabb távon térülnek meg. Ilyenkor az állam lép közbe – nem azért, mert a projektnek nincs értelme, hanem mert a bizonytalanságot a magánszereplők nem tudják egyedül vállalni.

Valami hasonló történik most az Európai Unió bővítési politikájában is.

A probléma nem az, hogy Ukrajna csatlakozásának nincs stratégiai értéke. A gond az, hogy a politikai kockázatok azonnal jelentkeznek, miközben a haszon csak később válik kézzelfoghatóvá.

Európa lényegében egy nagy stratégiai beruházást próbál végrehajtani biztosítás nélkül. Pedig az Európai Unió már bizonyította, hogy képes kezelni az ilyen helyzeteket. Az utóbbi években nagyszabású iparpolitikai programok indultak az akkumulátoripar, a félvezetők vagy a hidrogéntechnológia fejlesztésére – olyan területeken, amelyek stratégiailag kulcsfontosságúak, de amelyeket a piac önmagában nem finanszírozna.

A megoldás ezekben az esetekben a kockázatok megosztása volt: összehangolt közberuházások, amelyek átvállalták a kezdeti veszteségek egy részét, és összehangolták a tagállami lépéseket. A részvétel nem volt mindenki számára azonos, és időben is korlátozott volt, de a koordináció javította a rendszer egészének hatékonyságát.

Ez a tapasztalat a bővítési politikára is alkalmazható. Ha Európa hiteles ígéretet akar tenni Ukrajna felé, csökkentenie kell az igen kimondásának politikai költségeit. Ennek első lépése az őszinteség: el kell ismerni, hogy a csatlakozás valóban alkalmazkodási terhekkel jár. Egyes tagállamok mezőgazdasági termelői erősebb versennyel szembesülnek majd. A munkaintenzív ágazatokban bér- és foglalkoztatási hatások jelenhetnek meg. Az uniós költségvetés forrásainak elosztása pedig elkerülhetetlenül átalakul.

A demokratikus kormányok számára teljesen racionális, ha ezek miatt aggódnak. De éppen ezért a problémák elhallgatása rossz politika. Ha a költségeket nem kezelik nyíltan, az ellenállás később jelenik meg: vétókban, új biztosítékok követelésében vagy a folyamat további elhúzásában.

A kérdés tehát nem az, hogy a bővítésnek vannak-e költségei. Hanem az, hogy ezek a költségek rendezetlen és politikailag destabilizáló módon jelennek-e meg, vagy pedig intézményesen megosztva és időben elosztva kezelhetők.

Az egyik megoldás az lehet, ha Ukrajna csatlakozását közös európai beruházásként kezelik. Ideiglenes, célzott kockázatmegosztási mechanizmusok segíthetnék a tagállamokat abban, hogy az átmeneti sokkokat – legyen szó ágazati veszteségekről vagy költségvetési nyomásról – kezelni tudják.

A fő finanszírozók továbbra is a tagállamok lennének, részvételük mértéke pedig attól függne, mennyire érinti őket az alkalmazkodás és mekkora a fiskális mozgásterük. Az uniós intézmények koordinálnának, az állami fejlesztési bankok pedig hitelekkel és garanciákkal időben szétterítenék a költségeket.

Ráadásul a csatlakozásnak nemcsak vesztesei, hanem nyertesei is lesznek. Számos exportorientált vállalat, logisztikai szolgáltató, építőipari cég és pénzügyi intézmény profitálhat Ukrajna újjáépítéséből és mélyebb integrációjából. Ha ezek a szereplők társfinanszírozási konstrukciókban vesznek részt, az szélesítheti a bővítés mögötti politikai koalíciót. Fontos azonban, hogy minden támogatás időben korlátozott legyen, felső határral és egyértelmű csatlakozási mérföldkövekkel. A cél nem állandó kompenzáció, hanem a politikai megvalósíthatóság biztosítása.

Ugyanez a logika indokolja, hogy Ukrajna újjáépítését és az uniós csatlakozást ne külön folyamatként kezeljék. Ha a kettő külön pályán halad, mindkettő sérülékenyebbé válik. Az olyan területeken, mint a védelmi ipar, a mezőgazdaság modernizációja, az energiarendszerek vagy az infrastruktúra, az összehangolt beruházások mind Ukrajna, mind az Európai Unió számára hosszú távú előnyöket hozhatnak.

A fokozatos vagy „könnyített” bővítés segíthet az alkalmazkodási terhek kezelésében, de kockázatokat is hordoz. Ha a köztes szakaszok a teljes tagság felé vezető lépések helyett azok pótlékává válnak, az aláássa az Európai Unió hitelességét. Ukrajna számára a legfontosabb az egyértelmű ígéret: a feltételek teljesítése teljes jogú tagsághoz vezet.

A hitelesség azonban nemcsak szándék kérdése, hanem kapacitásé is. Ha az ígéreteket politikailag nem lehet fenntartani, előbb-utóbb megszegik őket – és annak stratégiai következményei lesznek. Ukrajna számára az ellentmondásos jelzések gyengítik a reformok ösztönzőit és megnehezítik az újjáépítést. Európa számára pedig aláássák az elrettentést.

Végső soron Európa választása nem az, hogy viseli-e Ukrajna csatlakozásának költségeit. Hanem az, hogy ezt tudatosan, intézményekkel és közös eszközökkel teszi-e, vagy hagyja, hogy a költségek rendezetlenül, politikai konfliktusok formájában jelenjenek meg.

Ukrajna csatlakozása valójában sokkal többről szól, mint magáról Ukrajnáról. Arról, hogy az Európai Unió képes-e hozzáigazítani bővítési modelljét egy olyan világhoz, ahol a geopolitika és a gazdaság elválaszthatatlanul összefonódik.

Egy olyan unió, amely megtanulta formálni a piacokat saját határain belül, nem támaszkodhat pusztán a piacokra, amikor egy Ukrajnához hasonló méretű és stratégiai jelentőségű ország integrációjáról van szó.

A hitelességet ebben az esetben nem a nyilatkozatok, hanem az intézmények teremtik meg. Ukrajna csatlakozásának ügyében Európa nem engedheti meg magának a blöfföt – mert egyre inkább ezen múlik a saját jövője is.

A szerző a CEU Demokrácia Intézet (DI) tudományos munkatársa, 2020 és 2025 között igazgatója

A cikkben megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik szerkesztőségünk álláspontját. Lapunk fenntartja magának a jogot a beérkező írások szerkesztésére, rövidítésére.