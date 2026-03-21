drog;Magyar Péter;Vogel Evelin;

2026-03-21 06:00:00 CET

Pillantás a kilencedikről

Éppen időben eszmélt az ügyészség: a kampány hajrájára jött rá, hogy el kell indítania az eljárást a házibuli miatt – most már így nevezik az eddigi drogbuli helyett –, ahol Magyar Péter „konszenzuális” nemi életet élt korábbi barátnőjével, Vogel Evelinnel. Ugye emlékszünk még a rejtélyes videókra, amelyek egy ponton elakadtak, és csak a találgatásig juthattunk mi, a nézők: mi is történhetett abban az RBNB-szobában. Nem tudni, hogy mit terveztek az akció, a videó-regény készítői, lehet, hogy Magyar Péter elővágása – a történtek elmesélése – akadályozta meg a teljes kibontakozást, ez azonban nem állította le a nyomozó hatóságot, hogy hosszas gondolkodás után eljárást indítson.

Mi az, amit tudunk, azokon felül, amiket Magyar Péter mondott: hogy a felvételen látszott egy drognak tűnő fehér por, és némi alkohol, meg hát persze a megvetett – ám rendetlen – ágy. Aztán előkerül egy arab férfi, aki azt mesélte a Blikknek – hogy talált meg épp egy kormánypártivá vedlett újságot? –, hogy ő váratlanul, ismeretlenül csapódott a társasághoz, és kísérte végig éjszakai útján. Így volt neki szerencséje eljutni addig a bizonyos hálószobáig, ahol a „konszenzuális” légyott összejött. Ő azonban látta – hogy az aktus előtt, vagy után, az nem derült ki – a szobában a port, a gyanús port, amely korábban még egy másik helyiségben volt. Kvázi azt inszinuálva, hogy az a két felnőtt vitte be magával.

Ennyit tudunk, nem többet. Hogy az ügyészségnek milyen plusz információi vannak, az a közleményből nem derült ki, pusztán az, ami a jelenésben olvasható, azaz: „az összejövetelen fehér por is volt abban a hálószobában, ahol a Tisza Párt elnöke aludt". Az ügyészek azt nem tették hozzá, csak a korrektség kedvéért, hogy abban a hálószobában ott aludt, konszenzuálisan, Vogel Evelin is, mert hát akkor akadnának olyanok, akik azt gondolnák, hogy a korábban Magyart lehallgató, és a felvételeket a Fidesznek átadó hölgy is hozzányúlhatott a fehér porhoz.

Még sosem voltam nyomozó, bevallom, nem is értek hozzá, tehát fogalmam sincs hogyan fogják felgöngyölíteni az esetet, amely ugye közel két éve, 2024 augusztusában történt. Magyar ugye azt mondta, ő nem fogyasztott drogot, V.E.-nek nem olvastam ezzel kapcsolatos nyilatkozatát, rajtuk kívül a rejtélyes arab férfi jelentkezett szemtanúként, de azt ő sem állította, hogy látta volna a fogyasztást, csak magát a drogot. Ha az volt, mert hát ő sem „kóstolta” meg, csak látta, és gyanakodott. Nem becsülném le a nyomozók képességét, bizonyosan alapos munkát fognak végezni, mert össztársadalmi érdek, hogy kiderüljön drogozott-e az ellenzék egyik esélyes miniszterelnök-jelöltje. Az elfogulatlan ügyészség, csak úgy mint az elmúlt másfél évtizedben, nyilván most is pártatlan szakmai munkát fog végezni, és valamikor eredményt fog hirdetni. Az én feltételezésem az, hogy bizonyítottnak fogja látni: Magyar Péter hozzányúlhatott a fehér porhoz, másként: a droghoz. De vajon mi történik ekkor? Eljárást indítanak? Eltiltják Magyar Pétert? Ezek egyelőre nem járható utak, hisz védi őt a mentelmi joga. Akkor hát? Ráveszik Vogelt, hogy valljon a Tisza elnöke ellen. Ez könnyen előfordulhat. Csak az nem, hogy higgyünk neki vagy akár az ügyészségnek.