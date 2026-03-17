Meghalt egy harmadéves honvédtisztjelölt az Nemzeti Közszolgálati Egyetem budapesti campusán

2026-03-17 22:15:00 CET

Tragikus hirtelenséggel életét vesztette egy honvédtisztjelölt Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campuson – számolt be a Facebook-posztban kedd este a Ludovika Zászlóal.

„2026. március 17-én a délutáni órákban tragikus hirtelenséggel elhunyt a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj harmadéves honvédtisztjelöltje a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campuson, Budapesten” - hangzik az erről szóló tájékoztatás, amely hozzáfűzi, a tragédia körülményeinek tisztázását megkezdték az illetékes hatóságok bevonásával.

A családot a történtekről értesítették, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség őszinte részvétét fejezi ki a hozzátartozóknak. Arra, hogy a fiatal honvéd pontosan hogyan vesztette életét, arra nem tértek ki.