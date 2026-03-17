Orbán Viktor Egerben: Ukrajna, Ukrajna, háború, háború

Ukrajna;háború;Orbán Viktor;Eger;

2026-03-17 21:41:00 CET

Az egriek számára nem sok gondolata akadt.

Azért tudtuk teljesíteni a vállalásainkat, mert sikerült kimaradni a háborúból - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke kedden Egerben, a kormánypártok választási nagygyűlésén.

A kormányfő azt fejtegette, hogy Nyugat-Európa szenved attól, hogy a kormányai „belevitték őket a háborúba” és a pénzüket ahelyett, hogy magukra költenék, elirányítják Ukrajnába. Gyárak zárnak be, egymillió munkahely szűnt meg tőlünk nyugatra, egész iparágak tűnnek el. Alumíniumipar nincs, a vegyipar bajban, a valaha oly híres német gépjárműgyártás a túlélésért küzd - sorolta a nyugati világ apokaliptikus viszontagságait.

Ezzel szemben Magyarországon, miközben „a háború blokkolja a növekedést” és csak egyszázalékos gazdasági növekedés volt, képesek voltak arra, hogy 11 százalékkal megemeljék a minimálbért, mert azt a pénzt, amit a magyarok előállítottak, nem engedtük, hogy elvigyék és végképp nem küldtük el Ukrajnába - mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint Magyarország jövője azon áll vagy bukik, hogy sikerül-e a kormánynak kívül tartani Magyarországot a háborún. Ezért azt kérte, hogy olyan kormányt válasszanak, amely nemet tud mondani, nem zsarolható, nem helyezhető nyomás alá és eddig is bizonyította, „csak és kizárólag a magyar emberek érdekét követi”, ha a háború kérdéséről van szó.

A kormányfő azt mondta, azért jött Egerbe, mert „szeretné megújítani azt a szövetséget”, amelyet négy évvel ezelőtt kötöttek a háború ellen. Akkor azt vállalták, hogy ha „nemzeti kormány” lesz Magyarországon, akkor az országot, bármilyen nyomás is nehezedik rájuk, kívül fogják tartani a háborún. – A választás megnyeréséhez szükségünk van azokra, akik négy éve már szövetséget kötöttek velünk és szükség van újakra is, mindenkire, aki megértette az elmúlt négy évben: Magyarország jövője azon áll vagy bukik, hogy sikerül-e a kormánynak kívül tartani a Magyarországot a háborún – hangsúlyozta.

Orbán Viktor ismét megpróbált a fiatalokhoz fordulni - akik körében a kormánypárt köztudomásúlag nem valami népszerű - és azt mondta, nem akar nekik életvezetési tanácsot adni, de a saját életükből azt tudja mondani, keressenek társat, alapítsanak családot és szeressék a hazájukat, és minden a helyére kerül. – Azonnal meg fogjátok találni az utatokat, szeressétek a hazátokat, védjétek meg, csatlakozzatok hozzánk, hogy megvédhessük Magyarország szuverenitását – mondta.