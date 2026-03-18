Lengyelország kiadhatja Ukrajnának a körözött orosz régészt

Jogi szempontból lehetséges, hogy Lengyelország kiadja Ukrajnának Alekszandr Butyagint, az ukrán hatóságok által körözött orosz régészt – döntött a szerdán hozott, még nem jogerős ítéletében a varsói kerületi bíróság.
A zárt ajtók mögött folytatott tárgyalás után Adam Domanski, az orosz régész ügyvédje a sajtóval közölte, az eljárás jelenlegi szakaszában a védelem érvelése nem győzte meg a bíróságot, amely Butyagin kiadatásának „jogi megengedhetőségét” állapította meg. Az ügyvéd bejelentette, hogy fellebbezést nyújt be az ítélet ellen.
Azzal érvelt, hogy Ukrajnában veszélybe kerülne Alekszandr Butyagin élete és egészsége, a többi között a régész orosz állampolgársága miatt.
Alekszandr Butyagint, a szentpétervári Ermitázs munkatársát tavaly decemberben Varsóban vette őrizetbe a lengyel belbiztonsági ügynökség (ABW). A tudóst később előzetes letartóztatásba helyezték.
Az ukrán ügyészség tavaly novemberben rendelte el a körözését, és nemzetközi jogsegély keretében fordult a lengyel hatóságokhoz. A régészt azzal gyanúsítják, hogy a Krím félsziget 2014-es annektálása után egy orosz kutatócsoport élén, ukrán hatósági engedély nélkül ásatásokat végzett a krími Kercsi-félszigeten, Mürmekion ókori város térségében. A nyomozók szerint az oroszok „megrongálták a műemléket”, és a helyszínen talált 30 ókori aranyérmét pedig eltulajdonították el.
A kutatóra akár öt évig terjedő szabadságvesztés szabható ki Ukrajnában.
Oroszország „abszurdnak” találta a régésznek felrótt bűncselekményt, és Butyagin szabadon bocsátását követelte. Az ügy miatt januárban bekérették Lengyelország nagykövetét a moszkvai külügyminisztériumba.