Lengyelország kiadhatja Ukrajnának a körözött orosz régészt

2026-03-18 21:11:00 CET

Alekszandr Butyagin ügyvédje fellebbezést nyújt be, szerinte Ukrajnában veszélybe kerülne védence élete és egészsége.

Jogi szempontból lehetséges, hogy Lengyelország kiadja Ukrajnának Alekszandr Butyagint, az ukrán hatóságok által körözött orosz régészt – döntött a szerdán hozott, még nem jogerős ítéletében a varsói kerületi bíróság.

A zárt ajtók mögött folytatott tárgyalás után Adam Domanski, az orosz régész ügyvédje a sajtóval közölte, az eljárás jelenlegi szakaszában a védelem érvelése nem győzte meg a bíróságot, amely Butyagin kiadatásának „jogi megengedhetőségét” állapította meg. Az ügyvéd bejelentette, hogy fellebbezést nyújt be az ítélet ellen.

Azzal érvelt, hogy Ukrajnában veszélybe kerülne Alekszandr Butyagin élete és egészsége, a többi között a régész orosz állampolgársága miatt.

Alekszandr Butyagint, a szentpétervári Ermitázs munkatársát tavaly decemberben Varsóban vette őrizetbe a lengyel belbiztonsági ügynökség (ABW). A tudóst később előzetes letartóztatásba helyezték.

Az ukrán ügyészség tavaly novemberben rendelte el a körözését, és nemzetközi jogsegély keretében fordult a lengyel hatóságokhoz. A régészt azzal gyanúsítják, hogy a Krím félsziget 2014-es annektálása után egy orosz kutatócsoport élén, ukrán hatósági engedély nélkül ásatásokat végzett a krími Kercsi-félszigeten, Mürmekion ókori város térségében. A nyomozók szerint az oroszok „megrongálták a műemléket”, és a helyszínen talált 30 ókori aranyérmét pedig eltulajdonították el.

A kutatóra akár öt évig terjedő szabadságvesztés szabható ki Ukrajnában.

Oroszország „abszurdnak” találta a régésznek felrótt bűncselekményt, és Butyagin szabadon bocsátását követelte. Az ügy miatt januárban bekérették Lengyelország nagykövetét a moszkvai külügyminisztériumba.