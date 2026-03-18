Az ukrán titkosszolgákat szerint fenyegető hívásokkal zaklatják az oroszok a kárpátaljai magyarokat

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) leleplezte az orosz titkosszolgálatok új információs-pszichológiai különleges műveletét, amelynek célja a helyzet destabilizálása Kárpátalján, valamint a feszültség fokozása Ukrajna és Magyarország között – idézi a hvg az erről szóló SZBU-közleményt.
A lap értesülései szerint Ukrajnában már hosszú ideje attól tartanak, hogy az április 12-ei magyarországi választási kampány során Moszkva provokációkat tervez a kárpátaljai magyar közösség ellen. Az SZBU közlése alapján a mostani hamis zászlós művelet végrehajtásához az oroszok állítólagos ukrán telefonszámokról „névtelen” fenyegető hívásokkal zaklatják a magyar nemzeti közösség tagjait.
A beszélgetések során a magukat „nemzeti-patrióta” szervezetek tagjainak vagy az ukrán hatóságok képviselőinek kiadó ismeretlen személyek a magyarokat felszólították, hogy hagyják el Ukrajna területét, valamint fizikai bántalmazással is fenyegették őket.
„A hívások elemzése során megállapítottuk, hogy azokat az Orosz Föderáció területéről kezdeményezték. Jelenleg az SZBU a felhasznált IP-cím blokkolásán dolgozik" – hangsúlyozta az ukrán szolgálat, amely a lap beszámolója szerint egyben azt kérte a magyaroktól, hogy ne üljenek fel a provokációnak.