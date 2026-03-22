Földesi István: A nagy játszma (2/1)

Vlagyimir Putyin;Donald Trump;világpolitika;Volodimir Zelenszkij;Sir Keir Starmer;

2026-03-22 20:10:00 CET

A washingtoni délelőtt fénye bágyadtan szűrődött be az Ovális Iroda golyóálló üvegén. A nehéz függönyök nem csupán a város zaját tompították – mintha a valóságot is kint rekesztették volna. Ezen a februári reggelen azonban a valóság már az ajtóban dörömbölt.

Az elnök a mahagóniasztal mögött ült. Előtte három dosszié. Az ukrán vastag volt, lapjai közé beszúrva színes térképek. Az iráni még vastagabb, szélei megkoptak a sok lapozgatástól. A kínai vékony, szinte jelentéktelen, pedig mindenki tudta, hogy az a legnehezebb.

Rubio, a külügyminiszter lépett be, mögötte Caine tábornok, a vezérkari főnök. Az alelnök már a kanapén ült, kezében egy csésze kávéval.

– A hadügyminiszter? – kérdezte az elnök.

– Később csatlakozik – mondta Rubio, és leült a szokásos helyére, az asztal bal oldalára. – Most érkezik vissza.

Az elnök bólintott. Tudta, hogy Hegseth miről és kikkel tárgyal. Arról, amiről ők is beszélni fognak. Csak máshol, másokkal, más hangsúllyal.

– Mindannyian látták a reggeli jelentéseket – mutatott a dossziékra. – Három játszma: Ukrajna, Irán, Kína. Witkoff, régi üzlettársam, úgy tűnik, nagyon belejött a diplomáciába. Szerinte mindegyikben van lehetőség. A profik szerint mindegyik csapda. Kinek higgyek?

Rubio előrehajolt. Pontosan tudta, mikor kell hallgatni és mikor beszélni.

– Nem azt kell eldönteni, kinek higgyünk, elnök úr. Hanem azt, hogyan játsszuk egyszerre mindhármat. A táblák összeértek.

Az alelnök letette a kávét, amibe bele se ivott.

– Marco, mikor lettél ilyen bölcs?

– Amikor rájöttem, hogy semmit sem tudok – mondta Rubio, és elmosolyodott, de a mosoly nem ért a szeméig.

Az elnök az ukrán dossziéra mutatott.

– Kezdjük itt. Zelenszkij újra hívott. Azt mondja, tárgyalna, ha garanciákat kap. Putyin is tárgyalna, ha Ukrajna elfogadja a realitásokat. A realitások alatt a területeket érti és azt, hogy Ukrajna soha nem lesz NATO-tag. Witkoff szerint itt az idő. A profik szerint még nincs miről tárgyalni.

Caine ritkán szólalt meg az ilyen megbeszéléseken. Amikor igen, mindenki abbahagyta, amit csinált.

– Katonailag patthelyzet van, elnök úr. Az oroszok nem tudnak előre menni, vagy ha tudnának, nem akarnak annyi áldozatot vállalni érte. Az ukránok nem tudnak visszafoglalni területeket, de kellemetlenkedni tudnak mélyen Oroszországban. Ez nem jelent békét. A front lassan mozog, az emberek halnak. A tél vége felé járunk, tavasszal újraindul minden. És akkor ugyanitt tartunk, csak több halottal.

– Mit javasol, tábornok?

– Nincs tiszta katonai megoldás. Moszkva csak abszolút győzelmet fogadna el, azt mi nem engedhetjük. A kiút politikai. De ahhoz kell egy külső erő, ami mindkét felet rákényszeríti a kompromisszumra. Mi lehetnénk az – ha mindkét fél felé van kényszerítő erőnk.

Az alelnök halkan megszólalt, mintha csak magának mondaná.

– Ez a konfliktus egy új európai biztonsági rendszerről szól. És annak az alapjait még mi sem látjuk világosan. A németek félnek, a franciák álmodoznak, a britek meg épp most fedezik fel, hogy a különleges kapcsolatunk talán mégsem olyan különleges.

Az elnök gyanakodva nézett az alelnökre.

– Ezt honnan tudod?

– Londonból – mondta az alelnök, és visszavette a kávét. Még mindig nem ivott belőle.

Az elnök félretolta az ukrán dossziét.

– Akkor nézzük Iránt.

Rubio átvette a szót.

– Izraeli kollégám ma reggel telefonált. Azt mondta, ha mi nem segítünk véglegesen megoldani, ők lépnek. Egyedül. Nem kérnek engedélyt.

– És te mit gondolsz?

– Nem hiszem, hogy blöffölt. De egy ilyen akciót Izrael nem tud egyedül végrehajtani. Nincsenek meg az eszközeik a mélyen épített létesítmények ellen. Ha egyedül lépnek, Irán rakétái elérik a támaszpontjainkat, lezárhatják a Hormuzi-szorost. Ha nem állunk ki mellettük, elveszítjük a hitelességünket a térségben. Ha kiállunk, akkor mi is benne vagyunk, és a következmények beláthatatlanok.

Az elnök felállt. Az ablakhoz lépett, háttal a szobának. A National Mall túloldalán a Washington-emlékmű élesen rajzolódott ki a szürke égbolton.

– Mára végeztünk – mondta anélkül, hogy megfordult volna. – Holnap délig letisztult elemzéseket és javaslatokat akarok. Gondolkozzanak el azon, amit Caine mondott: a patthelyzet nem jelent békét. Se a Donyec-medencében, se a Közel-Keleten.

A többiek némán távoztak. Az elnök még sokáig állt az ablaknál. A három dosszié a mahagóniasztalon várta, hogy visszatérjen. Amikor végre megfordult, már csak a kínai dossziét nézte. A legvékonyabbat. A legnehezebbet.

Az elnököt magánebédlőjében két férfi várta. Ratcliffe, a CIA igazgatója, és a másik, akinek a nevét kevesen tudták, az arcát pedig senki sem jegyezte meg. A kémelhárítás főnöke. A dokumentumokban csak „szürke emberként” hivatkoztak rá.

– Uraim, olvastam a jelentésüket – mondta az elnök. – Kérem, folytassák a munkát. Ne törődjenek a formaságokkal, ne vesztegessék az időt a bürokráciára. Hamarosan a döntéshozók elé kell állniuk – arra azonban készüljenek fel alaposan. – Felállt, és szó nélkül távozott.

***

A Kijev környéki bunker levegője állott, fémes és hideg volt – mintha maga a háború szorult volna a betonfalak közé. A fénycsövek zümmögése néha elnyomta a távoli ágyúdörgést, de a falak rezgésén így is átütött a front. Az asztalfőn most nem az elnök ült, hanem Budanov, a Nemzetbiztonsági Tanács újonnan kinevezett vezetője. Előtte vékony mappa, benne a világ súlyával.

– Washington magunkra hagy – kezdte, és hangja tompán puffant a szűk térben. – Az amerikai jelentések nem hagynak teret a képzelgésnek. Witkoffék anyaga szót sem ejt a szuverenitásunkról. Számukra a halottaink csak zavaró tényezőt jelentenek, ami elvonja a figyelmet az igazi üzletről, Kínáról.

Az asztal túloldalán az elnök arca meg sem rezzent. Már túl sok ilyen jelentést hallgatott végig. Inkább a térképre pillantott, ahol a keleti front piros csápjai újabb falvakat nyeltek el.

– És a Pentagon? – kérdezte halkan.

– Ők rettegnek a saját PR-katasztrófájuktól. Elismerik, hogy a vereségünk elfogadhatatlan, de nem azért, mert hisznek bennünk. Az elnök neve nem kapcsolódhat egy újabb Kabulhoz. Számunkra viszont nincs B-terv.

– Európa?

Budanov végighúzta ujját a mappa egyik oldalán: – Németország retteg az eszkalációtól. Macron stratégiai autonómiáról vizionál, de a hadserege árnyék. Érdekes fejlemény, hogy felajánlotta a francia nukleáris eszközöket Európa védelmére. Világos, hogy mit akar: felnőni a nagyokhoz, és a finanszírozásba bevonni a többieket. Igazán csak a lengyelek és a baltiak értik: ha mi elesünk, ők a következők.

– És Teherán? Megindulnak az amcsik?

– A legrosszabbkor. Ha a Közel-Keleten nagy konfliktus robban ki, az amerikai lőszerkészletek – főleg a Patriot rakéták – kimerülnek, pedig nekünk lenne szükségünk rájuk. A Fehér Ház figyelme hetekre lekötődik, mi még lejjebb csúszunk a prioritási listán.

– És az oroszok?

– Ők nyernek. Ha az olajár az egekbe szökik, Putyin jobb pozícióba kerül a háborúja finanszírozásához. És eltereli a figyelmet Ukrajnáról. Igaz, nemzetközi pozíciója gyengült: két év alatt elvesztette Aszadot, Madurót, és most Hámenei van életveszélyben.

Az elnök ujja megállt a térképen. – Mit tehetünk?

– Semmit. Kiszolgáltatottak vagyunk. Egy iráni csapás nem a mi érdekünk, de nem szólhatunk bele. Csendben kell maradnunk, nézni, ahogy a világ másik felén eldől a sorsunk. És valahogy ki kell fejeznünk Amerika támogatását.

Budanov ekkor az elnök szemébe nézett. A fénycsövek hideg fényében az arca szinte megkeményedett. – Mostantól csak magunkra számíthatunk. Nem tudom, meddig bírjuk. De néha kénytelen vagy úgy dönteni, hogy nem ismered az összes változót. Ez a helyzet.

***

Száz kilométerekkel keletre, a Moszkva melletti Novo-Ogarjovóban a kandallóban ropogott a fa. A lángok meleg fényt vetettek a hatalmas tölgyfaasztalra. Az egyik végén Putyin ült, vele szemben a hírszerzés és a biztonsági szolgálat három pillére: Nariskin, Kosztyukov és Bortnyikov. A levegőben dohányfüst és feszült várakozás keveredett.

– Vlagyimir Vlagyimirovics – törte meg a csendet Nariskin, az SZVR igazgatója. – Amit embereink megszereztek, az egy birodalom válságjelentése. Az amerikai elit meghasadt. Képtelenek egységes stratégiára.

– A Pentagon tisztában van a korlátaival – vette át a szót Kosztyukov admirális. – Készleteik kimerülőben, rettegnek egy újabb Kabultól. Witkoffék viszont üzletemberek. Felismerték, hogy Oroszország nélkül nem megy. És rettegnek Kínától.

Putyin hallgatott, csak a szeme élt.

– Ami a Közel-Keletet illeti – folytatta Kosztyukov –, az amerikai haditengerészet támadó alakzatot vett fel. Nincsenek jelentős szárazföldi egységeik a térségben – nem megszállni akarnak, hanem lefejezni. Néhány óra alatt felszámolhatják az iráni vezetést. Technikailag megoldható.

– És utána? – kérdezte Putyin, hangja mélyről jövő, nyugodt morajlás.

– Rezsimváltásban gondolkodnak. Hírszerzőink szerint már megvannak a jelöltjeik, akik még nem is tudják, hogy szerepelnek a listán.

Bortnyikov, az FSZB első embere előrehajolt. – Ez a káosz a legnagyobb ajándék a belső stabilitásunk számára. Most kell végleg elnémítanunk a nyugatbarát hangokat.

– És Irán? – tért vissza Putyin a kérdéshez. Tudta, hogy a sakktáblán minden figura számít.

– Egy háború gyengíti a partnerünket, de eltereli Washington figyelmét Ukrajnáról. Ha Teheránban életben maradnak a potenciális utódok – vagy az azonosan gondolkodó gárda –, még jobban ránk szorulnak. A rakétaszállításaink stratégiailag még értékesebbé válnak.

– Az olajár?

– Emelkedni fog. És minden dollár erősíti a háborús költségvetésünket.

Az elnök arcán halvány mosoly suhant át, mint a téli nap első, gyenge sugara. – Diplomáciailag?

Nariskin vette vissza a szót: – Felvesszük a fonalat Witkoffékkal. Tudatjuk velük, hogy nyitottak vagyunk a nagy alkura. Pekinget magunk mellett tartjuk. Az ENSZ-ben aktívan és hangosan hallgatunk. Hagyjuk, hogy a Nyugat magyarázza, miért bombáz egy szuverén országot.

Bortnyikov összegezte a beszámolót: – Amerika két fronton harcol: Ukrajnában és a Közel-Keleten. Nekünk csak annyi a dolgunk, hagyjuk, hogy elkövessék a hibáikat.

Putyin felemelte tekintetét, a kandalló fénye megcsillant a szemén.

– Hagyjuk, hogy az üzletemberek elhozzák nekünk azt, amit a tábornokok nem tudtak.

Kint a moszkvai éjszakában csendesen hullani kezdett a hó, mintha az időjárás is leplezni akarta volna a titkos terveket. A történelem néha nem ágyúk hangjával íródik, hanem azzal, amit a bunkerek mélyén nem mondanak ki.

***

A londoni rezidencia dolgozószobájában nem szokványos kedd este volt. A Temze túloldalán a London Eye fényei lassan keringtek, mint egy óriási naptár. A szoba mélyén, a bőrfotelben a miniszterelnök ült, kezében pohár, amelyben a jég már rég elolvadt. Az ajtóban Blaise Metreweli, az MI6 első embere állt. Arcán a jelentés súlya.

– Miniszterelnök úr, ami Washingtonból kiszivárgott, aggasztóbb bárminél, amit az elmúlt évtizedben láttunk.

A miniszterelnök nem mozdult.

– Az állami apparátus és az elnöki belső kör harca kiéleződött. A tét az amerikai külpolitika jövője. Iránban túl vannak a „ha és hogyan”-on. Ott tartanak, hogy „mikor”.

A miniszterelnök felállt, az ablakhoz lépett. Ujja végigsimított a hideg üvegen, mintha a város lüktetését akarná kitapintani.

– És rólunk mi van? – kérdezte anélkül, hogy megfordult volna.

Metreweli közelebb lépett. – Mindkét dokumentum hallgat az Egyesült Királyságról. A különleges kapcsolat egyikben sem kap említést. Az iráni terveknél egyetlen szó sem utal arra, milyen következményei lennének egy háborúnak Európára. Számukra mi nem vagyunk több, mint egy volt gyarmatbirodalom, amelynek már nincs súlya.

A kémfőnök is az ablakhoz lépett, és együtt nézték a várost, amelyet védeniük kellett. A Big Ben órája éppen ütött, de a hangot elnyelte a vastag üveg.

– Witkoffék az elnök pekingi látogatásán akarják napirendre tűzni Ukrajnát. Ha ez megtörténik, Európa sorsáról Kína és Amerika dönt – nélkülünk. Iránban kirobban a konfliktus, a figyelem végleg elterelődik. Egyedül maradunk egy világban, ahol a nagyok újraosztják a kártyákat.

A miniszterelnök arca meg sem rezzent, de a keze egy pillanatra megállt a levegőben. – Európa? – kérdezte, és a szó úgy csengett, mintha egy távoli kontinensről beszélnének.

– Franciaországban – folytatta Metreweli – Macron a stratégiai autonómia mellett kardoskodik. Amerika elárult minket, ideje saját kezünkbe venni a sorsunkat. Az iráni konfliktustól rettegnek – menekülthullám, olajárrobbanás. Németországban Merz a diplomácia mellett érvel, de elismeri, hogy Washington megbízhatatlanná vált. A lengyelek és a baltiak pánikban vannak.

Szünetet tartott. A kandallóban egy nagyobb ág reccsent.

– Magyarország? Orbán szerint a Witkoff-jelentés igazolja a keleti nyitást. De ha a nagy hajók csattannak, nem lesznek rá figyelemmel. Ők is csak sodródnak, mint mindenki más.

– És mi a maga véleménye?

Metrewelinek mosolyra húzódott a szája, de csak az. – A történelem néha gyorsabban forog, mint gondolnánk. Tegnap azt hittük, hogy sziklaszilárd a különleges kapcsolat. Ma tudjuk, hogy minden szövetséget meg kell erősíteni, és minden barátságot újra kell építeni. Ha Washington odacsap Iránban, mi esetleg távol tarthatjuk magunkat a tűztől, de a füst minket is fojtogatni fog. A menekültek nem kérnek majd vízumot, és a gazdasági sokknak nincsenek határai.

A miniszterelnök végre megfordult. A szoba félhomályában arca fáradtnak tűnt, de a szeme éles maradt.

– Mit tanácsol?

A kémfőnök az ablakra nézett. A London Eye lassú köreiben mintha az idő is lelassult volna.

– Nagy-Britannia kis sziget, de nagy nemzet. Túléltük a birodalom összeomlását, a világháborúkat, a hidegháborút. Tudjuk, hogy a világ változik, és hogy az állandóság illúzió. És azt is, hogy egy nemzet, amely ismeri a történelmét, képes túlélni a legsötétebb időket is. Mert tudja: ez sem tart örökké.

A kandallóban újabb ág roppant, a szikrák felszálltak a kéményben. Álltak a hideg üveg előtt, és nézték a várost, amely még nem tudta, mi vár rá. A történelem néha nem a csaták zajával íródik, hanem azzal, ahogy a kandalló fénye megcsillan egy kémfőnök szemüvegén, miközben kimondja amitől mindenki fél: – Egyedül maradtunk.

De ezt mégsem mondta ki. Mert néha a legnagyobb bátorság nem az, hogy kimondod az igazságot, hanem hogy tovább élsz, mintha még lenne remény.

(Az írás második része következő számunkban jelenik meg)