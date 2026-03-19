Gulyás Gergely szerint tragikus lenne, ha lemondanánk az orosz kőolajról és földgázról vagy Molt külföldi kézbe adnánk

kormányinfó;

2026-03-19 11:08:00 CET

A kormánypárti Magyar Nemzet kérdésére Gulyás Gergely arról beszélt, az ukránbarát Tisza Párt arra készül, hogy lemondjon az orosz olajtól, és ezért a Molt át kell alakítani, beavatkozva egy magáncég struktúrájába. A miniszter szerint tragikus lenne, ha lemondanánk az orosz kőolajról és földgázról vagy Molt külföldi kézbe adnánk, rendkívüli veszélyeket hordoznak a magyar energiaellátás szempontjából, a rezsicsökkentés megszűnésével járna. Egy másik kérdésre megismételte a Facebookról szóló vádjait, arra pedig, miért érezte fontosnak az Orbán-kormány, hogy meghosszabbítsák a nemzeti petíció kitöltési időszakát, Vitályos Eszter azt mondta: meghaladta bőven a másfél milliót a visszaküldött ívek száma, április 8-ig azért tolták ki, hogy „mindenki, aki szeretné”, hallassa a hangját.