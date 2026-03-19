Orbán Viktor közzétette országjárása jövő heti állomásait

Jövő héten még jobban rákapcsolunk – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán, ahol közzétette országjárása jövő heti helyszíneit és időpontjait.
Ezek a következők:
március 23. – Kecskemét
március 24. – Nagykanizsa
március 25. – Esztergom
március 26. – Törökszentmiklós
március 27. – Veszprém, Győr
március 28. – Pécel
március 29. – Békéscsaba
A kormányfő március 10-én számolt be arról, hogy nyilvános országjárásra indul, azóta pedig Kaposváron, Egerben és Dunaújvárosban járt.Hiányzott a korábbi években megszokott lendület, a vártnál kevésbé hozta lázba a hallgatóságot Orbán Viktor KaposváronOrbán Viktor Egerben: Ukrajna, Ukrajna, háború, háborúZúgott egy kis „Mocskos Fidesz!” Orbán Viktor dunaújvárosi fellépése előtt, a Dunaferrnek még a nyár előtt új befektetőt ígérnek