kormányinfó;

2026-03-19 11:15:00 CET

A PestiSrácok kérdésére Gulyás arról beszélt, az EU migrációs paktuma ellentétes az európai érdekekkel, nem megakadályozni, hanem menedzselni igyekszik a migrációt. Egyetlen megoldás van az európai migrációra: brutálisan szigorú külső határvádelem, ami erővel zárja ki az átjutás lehetőségét azoknak, akik megsértik az Európai Uniós a schengeni övezet külső határát. Amíg erre a megoldásra nem jut el Európa, addig nem tudja majd kezelni a migrációt – magyarázta.

Kitért arra is, hogy vannak olyan elemzések, amelyek szerint ha 3-4 hónapnál hosszabb ideig tart a iráni háború, akkor sokan indulhatnak meg Európa felé. Nincs jogi alapja Magyarország megbüntetésének, van egy bírósági döntés, de az EU Bírósága egy politikai testület – mondta, hozzátéve, ezért ennek visszavonása is egy politikai döntés kell, hogy legyen.