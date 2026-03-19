Bencsik András leírta, hogy lendületből pofán verné Magyar Pétert

2026-03-19 15:24:00 CET

Azért, mert a Tisza Párt elnöke ellopta az általa szentnek tartott mozgalmat.

Meg akarja ütni a Tisza Párt elnökét a Demokrata főszerkesztője.

Bencsik András – idézi a 24 – a Színe és visszája címmel közölt vezércikkében a következőképp fogalmazott:

„Szeretném pofán verni Magyar Pétert. Semmi finomkodás: arcul ütés, meglegyintés és hasonlók. Nem bizony, hanem egyenesen, ahogy jön, lendületből jól pofán akarom verni ezt a csalót.”

A fizikai bántalmazást szerinte Bayer Zsolt is biztos támogatná, sőt, Stefka István, valamint Széles Gábor is. Bencsik András szerint az a „pimasz tolvajlás, hogy egy kiugrott NER-kegyenc ellopta a Békemenetet”, annak mintáját átvette, és ellopta az általa szentnek tartott mozgalmat. Ezt követően felidézte a Békemenet 2012-től számított múltját, amelyet „történelmi pillanatnak” és „csodának” nevezett, arra hivatkozva, hogy a világ korábban nem látott olyat, mint az Andrássy út megtelése. A Fidesz melletti felvonulást a „szeretet és a béke” kifejeződéseként értelmezte.

Később pár sorral lejjebb Bencsik András rágcsálónak nevezte a Tisza Párt elnökét, aki mindent fordítva csinál. (Utóbbi nem meglepő annak a fényében, hogy Magyar Péter a NER egyik háttérembere, brüsszeli diplomata és a Diákhitel Központ vezérigazgatója is volt – a szerk.) Állítása szerint a Tisza követői minden lépésüket a gyűlölet és a bosszú vezérli, és ellenségként tekintenek a fideszesekre. Ebből ered a cikk címe is, a színe és visszája, amely alatt Bencsik András a közéletben a valóságot és annak „ördögi kópiáját” látja. „Egy küzdelmes jelenét élő ország népe és egy bosszúra, zsákmányra, hatalomra éhes horda összecsapása … ami hamarosan bekövetkezik” - fogalmazott.