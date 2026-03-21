készpénz;

2026-03-21 06:00:00 CET

Márciusban rekordszintre ugrott a hazai készpénzállomány. Bár a jegybank számszerű adatokat csak negyedévente közöl, friss jelentéséből így is kitűnik, hogy tavaly év vége óta a kedvezőtlen tendencia folytatódik, aminek részint politikai okai vannak. Már a 2025-ös karácsonyi forgalom is alatta maradt a korábbi évekének; annak ellenére, hogy a reálbérek növekedtek,

a többletpénz otthon maradt. A háborúval, Ukrajna "sötét szándékaival" való riogatás megtette a hatását.

A közelgő választások általuk várt kimenetelére, bizonytalanságukat igazolandó, így is reagáltak az emberek. Mindennek eredményeként megszakadt egy évek óta tartó kedvező tendencia. A családok egy része ismét a "párnacihát" részesíti előnyben, ahelyett, hogy megtakarításaikat a bankokban helyezné el. A készpénzállomány növekedése miatt így nemcsak a kamattól esnek el a háztartások, hanem mindez azt is sejteti, hogy ismét növekszik az éppen visszaszorulóban lévő feketegazdaság, s vélhetően a korrupció is.

Az online bankolás térhódítása és a bankkártyahasználat népszerűbbé válása ellenére a NER 16 esztendeje alatt négy és félszerelésére nőtt a forgalomban levő készpénz mennyisége. Ebben közrejátszott az is, hogy 2014 óta - legfeljebb havi két részletben - 150 ezer forintot lehetett díjmentesen felvenni az ATM-ekből. A Magyar Bankszövetség már akkor is furcsállotta - valljuk be, joggal - hogy a vaskos tranzakciós illetéket ezek után is meg kellett fizetniük. Az újabb parlamenti szerepre készülő, szélsőjobboldali Mi Hazánk Mozgalom azonban korántsem érte be ennyivel. Olyan, eléggé nehezen megfogható, a készpénzhasználatot glorifikáló érvekkel élve, mint a személyes szabadságjogok és a magánszféra védelme vagy a pénzügyi biztonság, elérték azt, hogy 2026. február 1-jétől - javaslatukra - megduplázzák a díjmentesen felvehető készpénz limitjét. Ezáltal hozzájárultak ahhoz, hogy az otthon tartott készpénz növekedési üteme megkétszereződjön. Egyenes arányban a kormányzatba vetett bizalom hiányával.