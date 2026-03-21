Baltával és bottal támadtak hárman egy férfira Csörögön

2026-03-21 15:23:00 CET

A rendőrök a brutális pest megyei trió valamennyi tagját elfogták, akik életveszélyt okozó testi sértés gyanújával már rács mögött vannak.

Hárman támadtak egy 48 éves férfira március 11-én, Csörög egyik utcáján. A késő esti órákban a baltával és bottal is ütötté a sértettet, aki az elsődleges adatok szerint a brutális ütlegek következtében arccsont-, kulcscsont- és bordatörést szenvedett. A támadókat rövid idő alatt elfogták – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság hírét tíz nappal a történtek után.

„A rendőröket a gyors azonosításban és elfogásban a tanúk vallomása és a kamerafelvételek elemzése is segítette. Az is kiderült, hogy a három támadó egymással egyeztetve támadt a sértettre. A bűncselekménnyel összefüggésbe hozható 49 éves V. József és annak 22 éves fia, V. Richárd ellen körözést adtak ki, mivel csörögi otthonukban nem találták őket.

Két napon belül azonban mindkettőjük kezén kattant a bilincs. Harmadik társukat, a 36 éves T. Dávidot is elfogták. Mindhármukat gyanúsítottként hallgatták ki életveszélyt okozó testi sértés miatt. – Őrizetbe vették őket, és kezdeményezték a letartóztatásukat, amit a bíróság elrendelt.