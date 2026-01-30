Az ellenzéki vezető felszólította Orbán Viktort, hogy állítsa le az elszabadult erőszakot, és a köztársasági elnöktől is megszólalást vár.
Őt emberölési kísérlettel, kórházba került áldozatát nemi erőszak kísérletével gyanúsíthatják meg.
Feladta magát kedden az a férfi, aki hétfőn baltával támadt az utcán korábbi feleségének élettársára a főváros XIV. kerületében, a Fogarasi úton - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.
Tragikus véget is érhetett volna a leszámolási kísérlet Budaörsön: baltával támadtak egy helyi férfira, aki szerencsére csak könnyebben sérült a támadás során - értesült az origo.hu.
Őrizetbe vett a rendőrség egy 21 éves orgoványi fiatalembert, aki baltával támadt rá egy másik férfira a településen - tájékoztatta a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője hétfőn az MTI-t.
Baltával támadt élettársára egy férfi a Nógrád megyei Nagylócon. A HavariaPress úgy értesült, a 39 éves férfit a rendőrök őrizetbe vették.
Rövid időn belül őrizetbe vették a rendőrök azt a két huszonévest, aki baltákkal támadt rá egy szórakozóhely biztonsági őreire Nyíradonyban.