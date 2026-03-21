Október óta nincs telitalálat az ötös lottón, egy hét múlva több mint hatmilliárd forint lesz a tét

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 12. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
7 (hét)
18 (tizennyolc)
22 (huszonkettő)
52 (ötvenkettő)
89 (nyolcvankilenc)
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 42 darab, nyereményük egyenként 1 661 285 forint;
3 találatos szelvény 4462 darab, nyereményük egyenként 17 125 forint;
2 találatos szelvény 112 631 darab, nyereményük egyenként 2565 forint.
Joker: 607082
A Jokeren telitalálat nem volt.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint 5 találatos szelvény 24 sorsolás óta nem volt. A következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 6,05 milliárd forint lesz.