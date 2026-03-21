Október óta nincs telitalálat az ötös lottón, egy hét múlva több mint hatmilliárd forint lesz a tét

ötös lottó;Szerencsejáték Zrt.;

2026-03-21 22:07:00 CET

Összesen 42 szelvény tulajdonosa négy számot azért eltalált, ők így most egyenként 1,6 millió forintot meghaladó nyereménnyel gazdagodhattak.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 12. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

7 (hét)

18 (tizennyolc)

22 (huszonkettő)

52 (ötvenkettő)

89 (nyolcvankilenc)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 42 darab, nyereményük egyenként 1 661 285 forint;

3 találatos szelvény 4462 darab, nyereményük egyenként 17 125 forint;

2 találatos szelvény 112 631 darab, nyereményük egyenként 2565 forint.

Joker: 607082

A Jokeren telitalálat nem volt.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint 5 találatos szelvény 24 sorsolás óta nem volt. A következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 6,05 milliárd forint lesz.