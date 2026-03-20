Videón, ahogy a Havanna-lakótelepen kergetnek egy elszabadult lámát

2026-03-20 18:48:00 CET

Azt nem tudni, hogyan került oda, mindenesetre élvezte a hirtelen jött szabadságot.

Egy lámát próbáltak meg befogni pénteken, Budapest XVIII. kerületében, a Havanna-lakótelepen - írja helyi Facebook-csoportokra hivatkozva a hvg.

Egy videón az látható, amint két ember üldözi az állatot.

Egy fénykép tanúsága szerint a láma az autók közé rohant. Az egyik hozzászóló úgy véli, az állat a Pesterzsébeti Lovasiskolához tartozhat, ahol valóban tartanak lámákat.

Az állat természetes élőhelye Dél-Amerika cserjés és füves vidéke. Leginkább Peruban és Bolíviában tartják, több ezer éve domesztikálták. Elsősorban a gyapjáért, valamint húsáért és tejéért tenyésztik, egyes helyeken teherhordásra is alkalmazzák.