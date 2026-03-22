Budapestre jön a lengyel elnök, noha korábban még nem volt hajlandó találkozni Orbán Viktorral

Budapest;Orbán Viktor;Karol Nawrocki;

2026-03-22 11:50:00 CET

Karol Nawrocki bevállalja az Orbán Viktor Moszkva-pártisága által jelentett kockázatot.

Budapestre jöhet Orbán Viktort támogatni Karol Nawrocki, a Jarosław Kaczyński-féle Jog és Igazságosság (PiS) támogatásával mandátumot szerzett lengyel köztársasági elnök - értesült Panyi Szabolcs, a VSquare újságírója.

A tervek szerint a lengyel elnök március 23-án hétfőn érkezhet egy gyors budapesti látogatásra, miután részt vett a lengyel-magyar barátság napja alkalmából rendezendő hivatalos ünnepségen Przemyślben Sulyok Tamás magyar köztársasági elnökkel. Karol Nawrocki elviekben találkozik Orbán Viktorral és támogatásáról biztosítja majd a magyar választási kampányban.

Az újságíró Facebook-posztjában emlékeztet, hogy Nawrocki a tavaly december 4-re tervezett budapesti útját hirtelen lemondta, mivel Orbán nem sokkal korábban Vlagyimir Putyinhoz utazott Moszkvába. „Orbán Viktor miniszterelnök moszkvai látogatására és annak összefüggéseire tekintettel Karol Nawrocki elnök úgy döntött, hogy magyarországi programját az esztergomi visegrádi elnöki csúcstalálkozóra korlátozza” - közölte akkor Marcin Przydacz, a lengyel köztársasági elnök külügyi irodavezetője.

A fordulat elképzelhetően összefüggésben van azzal, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnök - Nawrocki ellenfele - az Orbán-kormány határozott kritikusa és ennek megfelelően Magyar Pétert és a Tiszát pártolja, mint ahogy az is segíthetett a mosolyszünet feloldásában, hogy az Orbán-kormány korrupcióért körözött lengyel politikusokat - Zbigniew Ziobro volt igazságügyi minisztert és Marcin Romanowski volt miniszterhelyettest - bújtat Magyarországon. Egy lengyel vezetőnek azonban továbbra is kockázatos dolog oroszpárti politikai szereplőkkel barátkozni, Lengyelországban ugyanis a történelmi gyökerekből fakadóan az Oroszországgal szembeni távolságtartás gyakorlatilag konszenzusos dolog. Az időzítés pedig most sem lesz a legjobb: hétfőn tartja ugyanis gyűlését a szélsőjobboldali Patrióták Európáért frakció Kreml-barát politikusok sorával, köztük Marine Le Pennel és Matteo Salvinivel. Ráadásul mindez egy olyan időszakban történik, amikor arról szólnak a hírek, hogy Moszkva beavatkozik a magyar választási kampányba Orbán Viktor oldalán.

Karol Nawrocki külügyi irodavezetője ennek ellenére megerősítette, hogy a lengyel köztársasági elnök hétfőn Budapestre látogat.