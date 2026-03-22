Fegyvernek látszó tárggyal zavarták meg Márki-Zay Péter rendezvényét, intézkedett a rendőrség

rendőrség;fegyver;Hódmezővásárhely;Márki-Zay Péter;

2026-03-22 09:45:00 CET

Valaki nem értékelte a narancsos buktás miniszterelnök-búcsúztatót.

Fegyverrel támadta meg Márki-Zay Péter Orbánbúcsúztató rendezvényét egy ismert Fidesz-szimpatizáns - erről számolt be Hódmezővásárhely polgármestere a Facebookon.

A szombati rendezvény keretében a városvezető Alpár György volt drávaszerdahelyi polgármesterrel közösen a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt, narancsos teával és narancsos buktával búcsúztatta Orbán Viktort, abból az apropóból, hogy - mint Márki-Zay egy másik posztjában fogalmazott -, Orbán Viktor utoljára érkezik miniszterelnökként Hódmezővásárhelyre vasárnap.

„A rendezvényünk jó hangulatban telt, a színpadról és az aszfaltról is megfogalmaztuk az elbocsátó szép üzeneteinket, majd egy könnyed tavaszi búcsúpartival zártuk az eseményt, forró narancsos teával, finom narancsbuktával és az eseményhez illő zenei válogatással” - írta a polgármester. A rendezvény már véget ért, amikor a Márki-Zay szerint egy váratlan és nyugtalanító jelenet zavarta meg az estét, egy ismert vásárhelyi fideszes férfi ugyanis fegyverrel jelent meg a helyszínen. A rendőrök azonnal intézkedtek, falhoz szorították, majd bilincsben elvitték az illetőt - számolt be a várovezető, hozzátéve: „ilyet nem tervez az ember egy közéleti eseményen, és nem is szabadna, hogy az erőszakosság a mindennapjaink része legyen.”

A polgármester köszönetet mondott a rendőrségnek az intézkedésért, s úgy vélte, ha Magyarország visszatér a jogállami értékekhez, „ha a hatalom újra szolgáló lesz, akkor ez a fajta háborús pszichózis, amely az elmúlt 16 évben rátelepedett az országra, lassan el fog tűnni, és újra normális, biztonságos keretek között élhetünk.” Addig is, mint írta, engedjék a Tiszát „áradni”.

Márki-Zay a Telexnek úgy nyilatkozott az ügyben, hogy arcról ismerte a szerinte közismerten fideszes férfit, többször is találkoztak már a városban. Közlése szerint a férfi egy pisztolynak látszó tárgyat húzott elő, de ők az egészet csak onnan vették észre, hogy a rendezvényüket felügyelő civil ruhás rendőrök azonnal a falhoz szorították a férfit. Később egyenruhások vitték el a helyszínről.

Arról viszont nem kapott hivatalos tájékoztatást, hogy valóban fegyver volt-e az elkövetőnél, és indult-e ellene eljárás, a rendőrség a lapnak sem adott választ erre a kérdésre.