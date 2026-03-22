Nem volt telitalálat a hatos lottón

2026-03-22 23:14:00 CET

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 12. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

4, 12, 17, 18, 27, 29

Telitalálatos szelvény nem volt. 5 találatos szelvényből 42 darabot húztak ki, a nyereményük egyenként 261 040 forint. 4 találatos szelvényből 1745 darabot adtak fel, ők egyenként 6285 forintot vihetnek haza. 3 találatos szelvény 27 177 darab született, ők egyenként 2455 forintot nyertek.

Telitalálatos szelvény híján a következő játékhéten 220 millió forint lesz a főnyeremény.