Tengerentúli tulipántenger

2026-03-23 06:00:00 CET

Népművészeti motívum, a nőiesség, a szerelem, a tavasz szimbóluma, milliónyi színben kápráztat. Mennyi mindent mondhatunk el a tulipánról! Eredetileg Közép-Ázsiából származik, mára 150 faján belül háromezer nemesített változatában gyönyörködhetünk. A világ minden táján kedvelt tavaszi virág, így a tengerentúlon is. San Franciscóban a hétvégén rendezték meg a hagyományos tulipánnapot, ahol 80 ezer szál várta, hogy valakinek az otthonát díszíthesse.