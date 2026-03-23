A baloldalé maradt több francia nagyváros, Párizsnak még hat évig szocialista polgármestere lesz

2026-03-23 06:51:00 CET

Marseille-ben és Lyonban is újraválasztották a város eddigi első emberét.

Több francia nagyvárosban, Párizsban, Marseille-ben és Lyonban is a baloldali jelöltek nyerték meg az első becslések szerint a francia helyhatósági választások vasárnapi második fordulóját és adhatják a polgármestereket a következő hat évre.

Az Ipsos BVA közvélemény-kutatóintézetnek az urnazárást követő becslése szerint Párizsban a szocialista Emmanuel Grégoire-t - aki a két ciklus után leköszönő polgármesternek, Anne Hidalgónak az első helyettese volt - a szavazatok 53,1 százalékával választották meg polgármesternek a 38 százalékos támogatottságot kapott jobboldali Rachida Datival és a radikális baloldali La France Insoumise jelöltével, Sophia Chikirouval szemben, aki pedig 8,9 százalékot ért el.

Franciaország második legnagyobb városában, a déli Marseille-ben Benoît Payan szocialista polgármester 54,6 százalékkal választották újra, a középkeleti Lyonban is az eddigi polgármester, a baloldali összefogás jelöltje, Grégory Doucet győzött 53 százalékkal az Ipsos BVA becslése szerint.

Ezzel együtt a baloldal több közepes városban is alulmaradt (Limoges, Clermont-Ferrand, Besançon, Brest), és Toulouse-ban sem sikerült győznie, ahol a jobbközép Köztársaságiak adhatja a polgármestert.