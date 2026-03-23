„Úgy foglak kilőni, mint egy vaddisznót” – TEK-esek fogtak el egy kalocsai fenyegetőzőt

2026-03-23 14:34:00 CET

A férfi, aki ellen zaklatás miatt indult eljárás, élő videóban közölte egyik családtagjával, hogy meg fogja ölni.

A Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai fogták el Kalocsán azt a fenyegetőző férfit, aki egy családi viszály csúcspontjaként március 19-én egy élőben közvetített videóban közölte, hogy meg fogja ölni a család másik tagját – derült ki a police.hu oldalon a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményéből.

„Most szólok neked, úgy foglak kilőni, mint egy vaddisznót!” – idézte a kalocsai férfitól a videóban elhangzottakat. Mint írták, közben egy fegyvernek látszó tárgy is előkerült, ezért a rendőrök a TEK munkatársainak segítségét kérték, akik elfogták a fenyegetőzőt.

A férfi ellen zaklatás miatt indult eljárás. Otthonában két fegyvernek látszó tárgyat foglaltak le, azokat jelenleg szakértő vizsgálja.