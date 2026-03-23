Megvan a jogerős ítélet, hat és fél év börtönt kapott az Agrárminisztérium korábbi helyettes államtitkára

Megváltoztatta az elsőfokú ítéletet a Fővárosi Ítélőtábla, az Agrárminisztérium korábbi helyettes államtitkárát, Nagy Jánost örökre eltiltották a kormány- és köztisztviselői feladatoktól. Jogerőre emelkedett a hat és fél éves börtönbüntetése, de az elsőfokú ítélethez képest kevesebb pénzbüntetést, csak 1 millió 600 ezer forintot kell fizetnie – írja a Telex.
A portál cikke szerint a Fővárosi Ítélőtáblán hétfőn kimondta a bíró, hogy
az ítélet ellen már nem lehet fellebbezni. Nagy Jánost hétfőn úgy ítélték el másodfokon, hogy nem jelent meg a bíróságon.
A korábbi helyettes államtitkárt 2025 januárjában ítélték el első fokon, vagyis akkor még nem jogerősen az egyik ellene folyó büntetőügyben. A Budapest Környéki Törvényszéken Nagy Jánost bűnösnek mondták ki hivatali visszaélés és közokirat-hamisítás vádjában. Az elsőfokú ítélet szerint 6 év 6 hónap börtönt kapott, akkor 7 évre tiltották el a közügyek gyakorlásától. B. Szilárd másodrendű vádlottat két év börtönbüntetésre ítélték hivatali visszaélésért. Gy. Anita harmadrendű vádlottat szintén bűnösnek mondták ki, ő két év hat hónap börtönt kapott. S. Szabolcs negyedrendű vádlottat is börtönbüntetésre ítélték, ő két évet kapott. Az elsőfokú ítélet ellen mindannyian fellebbeztek, ezért tárgyalta az ügyüket hétfőn a Fővárosi Ítélőtábla.
Nagy ellen több büntetőeljárás is folyamatban van, de ebben az ügyben azzal vádolták, hogy „hivatali helyzetével visszaélve" segített a vegyes gazdálkodással foglalkozó B. Szilárdnak egy pályázat elnyerésében, amely 830 millió forint vissza nem térítendő állami támogatás megszerzéséről szólt. A vád szerint a segítségéért cserébe Nagy ötszázalékos tulajdonrészt kért az érintett cégben. A korábbi helyettes államtitkár az ügy korábbi tárgyalásain konzekvensen ragaszkodott ahhoz, hogy koncepciós per folyik ellene.