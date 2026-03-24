Ismét Finnország a világ legboldogabb országa, Magyarország öt helyet csúszott tavalyhoz képest

2026-03-24 16:52:00 CET

A Gallup World mintegy 1000 embert kérdezett meg 147 országban: értékeljék életük minőségét a 1-10-ig terjedő skálán.

Hat kulcskérdés alapján állt össze a lista: az egy főre jutó GDP, a szociális juttatások, az egészségben eltöltött várható élettartam, a döntési szabadság mértéke, a mások iránti a nagylelkűség és a korrupció érzékelése. A 10 legboldogabb ország: Finnország, Izland, Dánia, Costa Rica, Svédország, Norvégia, Hollandia, Izrael, Luxemburg, Svájc.

„Finnország sok mindent jól csinál”

– mondja a rangsort publikáló Jan-Emmanuel De Neve, az Oxfordi Egyetem Jólléti Kutatóközpontjának igazgatója. „Jólétük színvonala magas, vagyonosak, de a megszerzett vagyont újra is osztják. Kiváló a szociális háló. Nemcsak egymásban bíznak, de intézményeikben is. Magas az egészséges várható élettartam, ami persze alapvetően közegészségügyi rendszerük minőségi ellátásának köszönhető.”

A top 10 országban általában létezik az univerzális egészségügyi rendszer. Magyarországon is - elvileg, de a gyakorlatban már kevésbé.

Viszont öt helyet csúsztunk a tavalyihoz képest és a 146-os listán a 74. helyre kerültünk.

Kevés európai ország van mögöttünk: Moldova, Oroszország, Bulgária, Görögország, Törökország, Ukrajna. Az európai országok csaknem mindegyike boldogabb a magyaroknál. A legboldogtalanabbak az afgánok.

Észak-Amerikában és Nyugat-Európában a fiatalok sokkal kevésbé boldogok, mint 15 évvel ezelőtt. Ez időszak alatt a közösségi média használata jelentősen megnőtt. Sokan a közösségi médiát hibáztatják a boldogság csökkenéséért, de a világ számos pontján a fiatalok boldogsága nem csökkent a felnőttekhez képest, annak ellenére, hogy a közösségi média ott is ugyanilyen elterjedt. Ezek még tudományos magyarázatra szorulnak.